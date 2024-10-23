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İşaretler Ortada: Onun da Sana Karşı Boş Olmadığını Gösteren 13 Önemli Sinyal

etiket İşaretler Ortada: Onun da Sana Karşı Boş Olmadığını Gösteren 13 Önemli Sinyal

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 23:46

Birinden hoşlandığını anlamak hiç de zor değildir. Sonuçta hep onun yanında olmak istiyor, telefonuna her bildirim geldiğinde yerinden sıçrıyor veya onu düşündüğünde kalbinin pır pır ettiğini hissediyorsan fazla söze gerek yok. 

Peki ama onun da böyle hissedip hissetmediğini anlamanın bir yolu yok mu?

Elbette var, doğru işaretleri takip edersen aradığın sonuca kolaylıkla ulaşabilirsin. İşte bundan sonra bakman gereken 13 önemli sinyal! 👀💘

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1. Mesajlara hemen dönüş yapar.

Eğer birisi seninle ilgileniyorsa genellikle seninle konuşmaya ve her şekilde iletişim kurmaya hazırdır. Bu nedenle çağrılara ve mesajlara mümkün oldukça çabuk döner, iletişimi kesmemeye çalışır. Yani senden hoşlanan biri varsa ondan uzun süre haber almaman veya mesajlarına dönmemesi gibi şeyler pek olası değildir.

2. Seninleyken keyfi yerindedir.

Senin yanındayken kaliteli vakit geçirmeye özen gösterir. Bu nedenle randevuları detaylı şekilde planlar ve yapacaklarınızı önceden hesaplar. Ayrıca senin yanındayken düşünceli ve eğlencelidir. Bu da birlikte olduğunuz her anı çok özel ve keyifli hale getirir. Seninleyken surat asması, sürekli başkalarıyla konuşması veya telefonuyla ilgilenmesi mümkün olmaz.

3. Anlamlı sorular sorar.

Biri sana ilgi gösteriyorsa seni tanımaya da isteklidir. Dolayısıyla sana sadece günlük ve sıradan sorular sormakla kalmaz. Aynı zamanda derin ve altta başka bir anlamı olan sorular yöneltir. Böylece ilgi alanlarını, hayata bakış açını, hedeflerini ve daha pek çok şeyi öğrenmeye çalışır. Birinden böyle sorular aldığında adının yanına kolayca tik atabilirsin. 😘

4. Cevapları can kulağıyla dinler.

Sorduğu sorularda olduğu gibi aldığı yanıtlarda da ilgi gösterir. Yani onunla konuşurken kendini hep duyuluyor gibi hissedersin. Çünkü dediğin en küçük şeye bile dikkat eder ve odağını senden başka bir şeye kaydırmaz. Böyle biriyle vakit geçirirken konuşmaların kendiliğinden akması ve garip sessizliklerin olmaması da bundan kaynaklanır. 😍

5. Fiziksel yakınlık gösterir.

Sana dokunmak, elini tutmak veya herhangi bir şekilde yakınlığını göstermek için adeta hazırda bekler. Elbette bunu rahatsız edici ve abartılı şekilde yapmamaya da özen gösterir. Ondan minik dokunuşlar, el ve diz temasları hissettiğinde, cevabı başka yerde aramaya da gerek kalmamış olabilir. 🥳

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6. Küçük şeyleri bile hatırlar.

O kadar konuşmanın ve lafın arasında dediğin küçük şeyler bile onun için değer taşır. Yani uzun süre önce ona söylediğin bir şeyi hatırlıyor veya laf arasında geçirdiğin bir şeyi sana hediye olarak veriyorsa senden kesinlikle hoşlandığını söyleyebiliriz. Çünkü ancak sana bu kadar değer veren ve senden bu kadar etkilenen birisi detayları bu kadar iyi hatırlamaya isteklidir.

7. İstediği ilişki tipini söyler.

Bu madde biraz açık görünebilir ama birisiyle olan flörtün bir süredir devam ediyorsa artık uzun ve derin konuşmalar da başlamış demektir. Bu noktada karşı taraf laf arasında veya bazen direkt olarak, ideal ilişki tipinden bahsetmeye isteklidir. Doğrudan sana hitap etmese bile konuşmayı buraya getirmesi aslında başka bir mesajı olduğunu gösteriyor olabilir. Çünkü sorular veya karşılıklı yanıtlar yardımıyla o da senin hislerini anlamaya çalışıyor olabilir.🤩

8. Eski ilişkilerinden ne ders çıkardığından bahseder.

İlişkilerden bahsederken geçmiş sevgilileri hakkında konuşmaktan da çekinmez. Böylece hala eski sevgilisine karşı bir şeyler hissetmediğinden emin olmanı istiyor olabilir. Ya da her şeyi ortaya atarak senin de dökülmeni istiyor olabilir. Nedeni kişiden kişiye değişse de birisi sana eski ilişkilerine dair açıkça bilgi veriyorsa artık yenisine hazır olduğunu düşünebilirsin.

9. Etrafındayken biraz garip davranır.

Arkadaşlarının yanında normal davranırken söz konusu sen olduğunda işler biraz garipleşebilir. Çünkü nasıl ki sen, onun yanındayken kalp çarpıntını kontrol edemiyorsan o da benzer şeyler yaşıyor olabilir. Bu da onu, senin yanındayken gergin şekilde gülmeye, elini kolunu garip şekilde hareket ettirmeye ve genel olarak değişik görünmeye itebilir. Yani biraz garip davranıyorsa kişiliği böyle mi diye şüphelenmek yerine sinyalleri okuman daha faydalı olabilir. 🤪

10. İsteklerini ve yeteneklerini paylaşmaya hazırdır.

Hiç kimsenin bilmediği yeteneklerini ve hobilerini bile seninle paylaşmaktan çekinmez. Bu tip beceriler, kişinin herkese açamadığı ve bazen uyandığı şeylerdir. Örneğin; şarkı söylemek, resim yapmak veya haftada birkaç gün bir yerlerde çalışmak bazıları için çekince kaynağı olabilir. Ama seni tanımak istediğinden, aynı şekilde senin de onu tanımanı beklediğinden bu tür şeyleri ilk öğrenen kişilerden biri sen olursun. 🙈

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11. Hesap ödemekten çekinmez.

Birlikte geçirdiğiniz süre boyunca sana bazı şeyler ısmarlamaktan çekinmez. Elbette bu her koşulda geçerli değildir çünkü maddi durumu ve benzeri parametreler, hesabı ödemesini engelliyor olabilir. Ama genel olarak sana bir şeyler ikram etmesi, içinden geldiğinde bir şeyler yapması veya elindekini seninle paylaşması bile sana karşı boş olmadığını gösteren önemli sinyallerdir. 💚

12. Çevrendeki insanlarla tanışmaya isteklidir.

Senden gerçekten hoşlanıyorsa seni tanıdıktan sonra yakın çevrenle tanışmayı da ister. Yani onu arkadaş ortamına rahatlıkla davet edebilir ve günlük sosyal hayatına alabilirsin. Çünkü sana ait her şeyi mümkün oldukça tanımak istediğinden bu tür fırsatları asla kaçırmaz. Benzer şekilde o da seni kendi ortamına almaya çalışır.

13. Gerektiğinde destek için oradadır.

Sana değer veren biri zor anlarında yanında olmaya çalışır. Elinden bir şey gelmese ve durumu düzeltemese bile varlığıyla sana kendini iyi hissettirmeye çalışır. Kimi zaman mutsuz olduğunda espri yaparak, kimi zaman da sessiz şekilde oturarak sana duygusal açıdan destek olur. Bu da onun senden hoşlandığını gösteren en net sinyallerden biridir. 😍

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