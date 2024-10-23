İşaretler Ortada: Onun da Sana Karşı Boş Olmadığını Gösteren 13 Önemli Sinyal
İşaretler Ortada: Onun da Sana Karşı Boş Olmadığını Gösteren 13 Önemli Sinyal
Birinden hoşlandığını anlamak hiç de zor değildir. Sonuçta hep onun yanında olmak istiyor, telefonuna her bildirim geldiğinde yerinden sıçrıyor veya onu düşündüğünde kalbinin pır pır ettiğini hissediyorsan fazla söze gerek yok.
Peki ama onun da böyle hissedip hissetmediğini anlamanın bir yolu yok mu?
Elbette var, doğru işaretleri takip edersen aradığın sonuca kolaylıkla ulaşabilirsin. İşte bundan sonra bakman gereken 13 önemli sinyal! 👀💘
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1. Mesajlara hemen dönüş yapar.
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2. Seninleyken keyfi yerindedir.
3. Anlamlı sorular sorar.
4. Cevapları can kulağıyla dinler.
5. Fiziksel yakınlık gösterir.
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6. Küçük şeyleri bile hatırlar.
7. İstediği ilişki tipini söyler.
8. Eski ilişkilerinden ne ders çıkardığından bahseder.
9. Etrafındayken biraz garip davranır.
10. İsteklerini ve yeteneklerini paylaşmaya hazırdır.
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