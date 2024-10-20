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İş Yerindeki Alışkanlıklarına Göre Sen Çalışan Gibi mi Yönetici Gibi mi Düşünüyorsun?

etiket İş Yerindeki Alışkanlıklarına Göre Sen Çalışan Gibi mi Yönetici Gibi mi Düşünüyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 17:01

İş yerinde nasıl tavır ve tutumlar sergilediğinize bakarak yönetici mi yoksa çalışan mı gibi düşündüğünüzü söyleyebiliriz! Lider ruhlu yöneticiler başkalarının neler yapıp ettikleriyle de ilgilenirler ve uzun vadeli planlamalar yaparak geleceği hesaba katarlar. Çalışanlar ise verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek anlık krizleri gidermek ve bireysel olarak ilerlemek isterler. Gelin hep beraber sizin nasıl düşündüğünüze bakalım!

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1. Bir sorun ile karşılaştığınız zaman yaklaşımınız nasıl oluyor?

2. Proje üzerinde çalışılırken görev dağılımı nasıl yapılmalıdır?

3. Önemli bir karar vermeniz gerektiği zaman nasıl bir tutum sergilersiniz?

4. Bir proje sürecini nasıl planlarsınız?

5. Size geri bildirim geldiğinde nasıl tepki verirsiniz?

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6. İçinde bulunduğunuz ekip ile ilgili bir problemle karşılaştığınızda ne yaparsınız?

7. Size göre başarı nedir?

8. İnisiyatif almaya bakış açınız nedir?

Tam olarak yönetici gibi düşünüyorsun!

Tam olarak yönetici gibi düşünüyorsun!

Sen tam olarak lider ruhlusun! Soğukkanlı yapın ile problemlere ve sorunlara anlık yaklaşmıyorsun. Krizi kökünden çözmek için oturup analiz yapıyorsun. Geleceği düşünerek hareket ediyorsun ve bu da hazırlıksız kalmanı önlüyor. Ayrıca insanlarla iletişimin çok iyi. İnsanları bir arada nasıl tutacağını ve bir şey üzerinde çalışırken insanları nasıl konumlandıracağını gayet iyi biliyorsun. Kendinden emin adımlarla hedeflerine ulaşmak için çaba harcamaya hazırsın!

Hem yönetici hem de çalışan gibi düşünüyorsun!

Hem yönetici hem de çalışan gibi düşünüyorsun!

Olayları kontrol altına almak senin işin! Çözümleme yapmada ve anlık kararlar vererek durumu kurtarabiliyorsun. Fakat geleceği düşünerek hareket etmek yerine krizi hemen ortadan kaldırmaya odaklısın. Ayrıca bunu yaparken yanında sana neler yapacağını söyleyen birini arıyorsun. Bu da çalışan gibi düşündüğünü gösterir. Bunların yanı sıra ekip ile çalışmayı başarabilmen ve sadece kendine odaklanmayıp ekibin sorunlarına eğilmen yönetici gibi düşündüğünü de gösterir!

Tam bir çalışan gibi düşünüyorsun!

Tam bir çalışan gibi düşünüyorsun!

Sana verilen görevleri yerine getirip kendini geliştirmek istiyorsun. Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren birisin. Ekibin ne durumda olduğunu gözlemlemeden sadece sana verilen işlere odaklanıyorsun. Başkalarının sana iş vermesini bekliyorsun ve verilen işleri onlara en güzel şekilde sunmak için çabalıyorsun. Bireysel hareket etmek senin yapında olduğu için başkalarının ne yapacağını pek düşünmek istemiyorsun!

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