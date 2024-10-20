İş Yerindeki Alışkanlıklarına Göre Sen Çalışan Gibi mi Yönetici Gibi mi Düşünüyorsun?
İş Yerindeki Alışkanlıklarına Göre Sen Çalışan Gibi mi Yönetici Gibi mi Düşünüyorsun?
İş yerinde nasıl tavır ve tutumlar sergilediğinize bakarak yönetici mi yoksa çalışan mı gibi düşündüğünüzü söyleyebiliriz! Lider ruhlu yöneticiler başkalarının neler yapıp ettikleriyle de ilgilenirler ve uzun vadeli planlamalar yaparak geleceği hesaba katarlar. Çalışanlar ise verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek anlık krizleri gidermek ve bireysel olarak ilerlemek isterler. Gelin hep beraber sizin nasıl düşündüğünüze bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir sorun ile karşılaştığınız zaman yaklaşımınız nasıl oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Proje üzerinde çalışılırken görev dağılımı nasıl yapılmalıdır?
3. Önemli bir karar vermeniz gerektiği zaman nasıl bir tutum sergilersiniz?
4. Bir proje sürecini nasıl planlarsınız?
5. Size geri bildirim geldiğinde nasıl tepki verirsiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın