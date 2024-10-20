İş Yerindeki Alışkanlıklarına Göre Sen Çalışan Gibi mi Yönetici Gibi mi Düşünüyorsun?

Sen tam olarak lider ruhlusun! Soğukkanlı yapın ile problemlere ve sorunlara anlık yaklaşmıyorsun. Krizi kökünden çözmek için oturup analiz yapıyorsun. Geleceği düşünerek hareket ediyorsun ve bu da hazırlıksız kalmanı önlüyor. Ayrıca insanlarla iletişimin çok iyi. İnsanları bir arada nasıl tutacağını ve bir şey üzerinde çalışırken insanları nasıl konumlandıracağını gayet iyi biliyorsun. Kendinden emin adımlarla hedeflerine ulaşmak için çaba harcamaya hazırsın!