İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılması Gereken Kişisel Donanımlar Nelerdir?
İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılması Gereken Kişisel Donanımlar Nelerdir?
İş sağlığı ve güvenliği, iş kaynaklı riskleri minimuma indirerek çalışan güvenliğini artırır. İşin kapsamına ve uygulama biçimine bağlı olarak her işçinin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar da birbirinden farklıdır. Kişisel koruyucu donanımların eksiksiz ve doğru şekilde kullanımı iş koşullarının iyileşmesine katkı sağlar. Böylece işlerin en kısa sürede sorunsuz tamamlanmasına yardımcı olur.
Peki bu güvenlik adımlarını tamamlamak için kullanılan farklı donanımlar nelerdir? İşte onlardan en önemlileri!
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1. Baş Koruyucular
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2. Kulak Koruyucular
3. Göz ve Yüz Koruyucuları
4. Solunum Sistemi Koruyucuları
5. Gövde Koruyucuları
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6. El ve Kol Koruyucular
7. İş Ayakkabıları
8. Koruyucu Kremler
9. Emniyet Kemerleri
10. Gaz Dedektörleri
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11. Isı Koruyucular
12. İş Kıyafetleri
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