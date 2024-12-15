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İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılması Gereken Kişisel Donanımlar Nelerdir?

etiket İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılması Gereken Kişisel Donanımlar Nelerdir?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 14:01

İş sağlığı ve güvenliği, iş kaynaklı riskleri minimuma indirerek çalışan güvenliğini artırır. İşin kapsamına ve uygulama biçimine bağlı olarak her işçinin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar da birbirinden farklıdır. Kişisel koruyucu donanımların eksiksiz ve doğru şekilde kullanımı iş koşullarının iyileşmesine katkı sağlar. Böylece işlerin en kısa sürede sorunsuz tamamlanmasına yardımcı olur.

Peki bu güvenlik adımlarını tamamlamak için kullanılan farklı donanımlar nelerdir? İşte onlardan en önemlileri!

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1. Baş Koruyucular

Baş koruyucular, yüksek yerden düşen veya zeminden sıçrayan cisimlerden korunmak için kullanılır. Düşme ve çarpma sonucu başın zedelenmesini önleyen kepler, baretler, boneler ve siperli saç fileleri bu gruba girer. Bu tür koruyucuların tümü hayati riski önlediğinden iş güvenliğinde büyük önem taşır.

2. Kulak Koruyucular

Belirli bir desibel üzerindeki ortamlarda çalışan kişilerin uygun kulak korucular kullanması gerekir. Gürültü koruması için kulaklık kullanımı şiddetin 80-85 desibeli aştığı her durumda önerilir. Böylece kulakta ve dolayısıyla duyma yetisinde herhangi bir kayıp olmasını engeller.

3. Göz ve Yüz Koruyucuları

Gözleri toz, sıvı, kimyasal ve kıvılcım sıçramalarına karşı koruyan gözlükler görme yetisini korumak adına son derece önemlidir. İşin niteliğine göre bu tip gözlükler sadece gözü kapatacak şekilde tasarlanabilir veya yüzün tamamını kaplayabilir. Böylece parça batması ve yanma gibi risklere karşı koruma sağlar. Ancak tercih edilen gözlük camlarının ayarlanabilir ve buğulanma önleyici özellikte olması gerekir.

4. Solunum Sistemi Koruyucuları

İş yerindeki havada solumanın tehlikeli olduğu metal tozlar, solventler veya zehirli kimyasallar varsa solunum sistemi koruyucuları kullanmak zorunludur. Maske tipindeki bu tür koruyucular akciğer ve solunum sistemi rahatsızlıklarını önlemede etkilidir. Bu nedenle kaliteli ve sağlam yapıda olmaları, filtreleme sistemi barındırmaları gerekir. Tarım, inşaat, yapı malzemeleri ve petrokimya gibi sektörlerde bu tip maskeler sık sık kullanılır.

5. Gövde Koruyucuları

Gövdeyi delinme, kesilme veya yanmaya karşı koruyan gövde koruyucular iş niteliğine göre değişiklik gösterir. Ceket, önlük, yelek şeklinde olan bu tür koruyucular çeşitli kemer ve kuşaklarla bağlanarak gövdenin dış etmenlerden korunmasını sağlar. Cankurtaran yelekleri, ısıtmalı yelekler veya X ışını koruyucu önlükler bu sınıfa girer.

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6. El ve Kol Koruyucular

Özellikle kesici ve delici makinelerle çalışan kişilerin el ve kolları için özel koruyucular kullanması gerekir. Genellikle bilekleri ve kolun bir bölümünü kapatacak şekilde tasarlanan bu eldivenler makine, kimyasal, elektrik ve ısı karşısında koruma sağlar. Ağır işler altında çalışan kişilerin bilek sorunlarını önlemek adına bileklikli modeller kullanması gerekebilir.

7. İş Ayakkabıları

İşe uygun ayakkabı giymek genel vücut sağlığını korumak ve duruş veya yürüyüş bozukluklarından kaçınmak adına büyük önem taşır. Kaydırmaz tabanlı, kalın ve sağlam malzemeden yapılmış uygun tasarımdaki ayakkabılar işin daha dengeli şekilde yapılmasını sağlar. Yağmur botları, tırmanış ayakkabıları veya lastik ayakkabılar bu gruba girer. Bazı durumlarda ısı dirençli malzemeden yapılan veya çelik iç tabanlı modellerin kullanılması da gerekebilir.

8. Koruyucu Kremler

Yüz koruyucu merhem ve kremler özellikle yüksek ısı altında çalışan veya kimyasal boya gibi tehlikeli malzemelerle uğraşan kişiler tarafından kullanılır. Bu tür koruyucular olası bir madde sıçrama durumunda, yüzün yanma ve tahrişten korunmasını sağlar. Özellikle temizlik sektörü, kimya endüstrisi ve sağlık çalışanları bu tür koruyuculardan sık sık faydalanır.

9. Emniyet Kemerleri

Yüksek yerlerde çalışan kişilerin düşme önleyici emniyet kemerleri kullanması hayati öneme sahiptir. İnşaat çalışanları, cephe boyama ve temizlik görevlileri ya da türbin bakım elemanları bu bağlantı kemerlerini kullanmak zorundadır. Kinetik enerjiyi absorbe eden ve boşlukta asılı durmayı sağlayan bu kemerler gerekirse paraşüt veya can yeleği de barındırabilir.

10. Gaz Dedektörleri

Özellikle maden, petrol ve kimya gibi sektörlerde yoğun gaz ve duman maruz kalma riski vardır. Zehirli ve patlayıcı gazların bulunduğu her alanda çalışanların gaz dedektörleri bulundurması gerekir. Bu tür dedektörler odaya entegre olabileceği gibi kıyafet veya vücut üzerine yapışır şekilde de tasarlanabilir. Böylece hareket haldeyken de riskli durumların fark edilmesini sağlar.

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11. Isı Koruyucular

Yüksek sıcaklık altında çalışan kişilerin ısıya dayanıklı ek ekipmanlar gereksinimi olur. Metal işçileri, fırın çalışanları ve kaynak ustaları yüksek sıcaklıkta erimeyen ve vücudu yakmayan ürünler giyerler. Bunlar arasında eldiven, yelek, ayakkabı gibi birçok ekipman sayılabilir.

12. İş Kıyafetleri

Gövdeyi toz, yapışkan ve kimyasal madde yapışmasına karşı koruyan önlükler ve iş kıyafetleri de kullanımı gerekli ekipmanlardır. Kirin ve pisliğin yoğun olduğu her iş sahasında bu tür kıyafetlerin kullanımı, çalışan kişiye büyük rahatlık sunar. Genellikle önlük ve tulum şeklinde üretilen bu kıyafetler hareket kabiliyetini de artırır.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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