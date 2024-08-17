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İş Hayatındaki Kararlarına Göre Yenilikçi misin Gelenekselci mi?

etiket İş Hayatındaki Kararlarına Göre Yenilikçi misin Gelenekselci mi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 17:01

İşinde gelenekselci misin yoksa yenilikçi mi? Sen bize iş hayatını ve düşüncelerini anlat, biz de cevabını söyleyelim!

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1. Risk almaktan hoşlanır mısın?

2. Peki değişimleri sever misin?

2. Peki değişimleri sever misin?

3. Senin için hata demek...

4. Kurallara ne kadar bağlısın?

5. Peki kendini nasıl bir lider olarak tanımlarsın?

5. Peki kendini nasıl bir lider olarak tanımlarsın?
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6. Karar alırken genellikle neleri göz önünde bulundurursun?

7. Ekibinde nasıl bir çalışma ortamı yaratmak istersin?

8. Başarıyı nasıl tanımlarsın?

Sen baştan aşağıya yenilikçisin!

Sen bu dünyaya yenilik yapmak için gelmişsin. Dokunduğun her şeyi değiştiriyorsun, baktığın her şeye farklı bir gözle bakıyorsun. Bu yüzden de iş hayatında da oldukça cesur ve yenilikçi adımlar atarak mükemmel şeyler yapıyorsun. Sen gerçekten iş konusunda rakiplerine çağ atlatıyorsun!

Sen hem yenilikçi hem gelenekselcisin!

Senin tam olarak bir tarafın yok, ne tam olarak gelenekselcisin ne de tam olarak yenilikçisi. Her ikisinde de azar azar var, bu sayede sen ikisinden de ortaya karışık bir şeyler yaparak harmanlıyor ve kendi tarzını oluşturuyorsun. Bu sayede kendine özgü işler başarıyorsun!

Sen kesinlikle gelenekselcisin!

Sen iş dünyasının gelenekselci ismisin. Öğrendiğin, bildiğin şeylerden kolay kolay dışarıya çıkamıyorsun. Genellikle kurallar ve geçmişe dayalı öğrendiklerin özelinde ilerliyorsun. Aslında işlerine biraz daha yenilikçi bir bakış açısı katsan harikalar yaratacağına eminiz. Sadece çizginin biraz daha dışından görmeye ihtiyacın var!

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