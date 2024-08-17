İş Hayatındaki Kararlarına Göre Yenilikçi misin Gelenekselci mi?
İş Hayatındaki Kararlarına Göre Yenilikçi misin Gelenekselci mi?
İşinde gelenekselci misin yoksa yenilikçi mi? Sen bize iş hayatını ve düşüncelerini anlat, biz de cevabını söyleyelim!
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1. Risk almaktan hoşlanır mısın?
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2. Peki değişimleri sever misin?
3. Senin için hata demek...
4. Kurallara ne kadar bağlısın?
5. Peki kendini nasıl bir lider olarak tanımlarsın?
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