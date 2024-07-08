İş Hayatında En Verimli Yaş Kaç? Dünya Kaç Yaşında Çalışmaya Başlıyor? Kaç Yaşında Emekli Oluyor?

Genellikle bir çalışan 30’lu yaşlara geldiğinde artık sektöründeki bazı şeylere daha hakim hale gelir. Sektörde deneyim kazanmıştır, bilgi birikimi de sağlanmıştır. E tabii bu birikim aşamasında hala fiziksel olarak da enerjisi yeterlidir. Elbette 20’li yaşlarındaki bir gence göre enerjisi daha düşüktür ancak bilgi birikimi, deneyimi de göz önünde bulundurunca hala 20’li yaşlarındaki birinden daha verimli haldedir.