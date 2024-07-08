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İş Hayatında En Verimli Yaş Kaç? Dünya Kaç Yaşında Çalışmaya Başlıyor? Kaç Yaşında Emekli Oluyor?

etiket İş Hayatında En Verimli Yaş Kaç? Dünya Kaç Yaşında Çalışmaya Başlıyor? Kaç Yaşında Emekli Oluyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 14:01

Eğer çalışıyorsanız aklınıza mutlaka diğer ülkelerdeki insanların kaç yaşında çalışmaya başladığı ve emekli olduğu sorusu bir kez bile olsa gelmiştir. Bu sorunun cevabını bu içerikte birlikte vereceğiz!

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İlk olarak iş hayatındaki en verimli yaş aralığından bahsederek başlayalım…

Verimin sağlanabilmesi için kişilerin fiziksel enerjisinin yüksek, deneyiminin yeterli, iş becerisinin de artması gerekir. Tabii bunların hepsinin sağlanması hem sektör hem de faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Ama genel olarak bakıldığında iş hayatında en verimli yaş aralığının 30-50 yaş olduğunu söyleyebiliriz.

30-50 yaş aralığının en verimli yaşlar olmasının sebeplerini biraz daha açalım isterseniz.

Genellikle bir çalışan 30’lu yaşlara geldiğinde artık sektöründeki bazı şeylere daha hakim hale gelir. Sektörde deneyim kazanmıştır, bilgi birikimi de sağlanmıştır. E tabii bu birikim aşamasında hala fiziksel olarak da enerjisi yeterlidir. Elbette 20’li yaşlarındaki bir gence göre enerjisi daha düşüktür ancak bilgi birikimi, deneyimi de göz önünde bulundurunca hala 20’li yaşlarındaki birinden daha verimli haldedir.

Aynı zamanda iletişim becerileri de gelişmiş, sektördeki network’ü de sağlamlaşmıştır.

Böylece iş hayatında grup çalışmalarında daha başarılı olabilir, aynı zamanda sektördeki diğer kişilerle daha iyi iletişim kurabilirler. Tüm bunları göz önünde bulundurunca da kariyer hedefleri ve motivasyonlarının 20’li yaşlarındaki bir kişiden çok daha belirgin olduğunu da söyleyebiliriz.

Motivasyonlarının yüksekliği ve deneyimleri onların liderlik becerilerini de geliştirir.

Zaten 30 yaşlarından sonra çalışanlar eğer iş yerlerinde açık varsa ve kendilerini gösterebildilerse yöneticilik pozisyonuna geçiş yapmaya başlarlar. Çünkü artık liderlik becerileri arkalarından gelenleri idare edebilecek düzeydedir.

Peki farklı ülkelerde insanlar hangi yaşlarda çalışmaya başlayıp hangi yaşlarda emekli oluyor?

İlk olarak Türkiye ile başlayalım; Türkiye’de eğer her şey yolunda giderse bir genç üniversiteden mezun olduktan sonra işe başlıyor. Bu da ortalama olarak 22-25 yaş aralığına denk geliyor. Emeklilik yaşı ise yeni yasaya göre kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlendi.

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Diğer ülkelerde de çalışma hayatına başlama yaşı hemen hemen aynı…

Almanya’da üniversite mezunları için çalışma hayatına başlama yaşı 23-25 iken, emeklilik yaşı ise 65-67’yi bulabiliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma hayatına başlama yaşı üniversite mezunları için 22-24 yaş aralığı iken emeklilik yaşı ise 66-67 yaşı bulabiliyor. Tabii burada doğum yılına bağlı olarak emeklilik yaşının değiştiğini de eklemiş olalım.

Bu yaş aralıkları Japonya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de benzerlik gösteriyor.

Diğer ülkelerin aksine Çin’de de emeklilik yaşı kadın ve erkekler için ikiye ayrılıyor.

Türkiye’de de benzerine rastladığımız bu durum göz önüne alındığında Çin’de erkekler 60 yaşında, kadınlar ise 50-55 yaş aralığında emekli oluyor. Kadınlar için verilen yaş aralığı ise işin türüne bağlı olarak değişiyor. Çalışma hayatına başlama yaşı ise üniversite mezunları için 22-24 aralığında denilebilir.

Tabii burada bir genelleme yapmak pek de doğru değil.

Özellikle de çalışma hayatına başlama yaşında büyük değişiklikler görülebiliyor. Bunda gençlerin eğitim süresi, meslek seçimi veya kişisel tercihler etkili olabiliyor. Bu nedenle diyebiliriz ki, içerikte yer verdiğimiz yaş aralıkları genel eğilimleri yansıtıyor.

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