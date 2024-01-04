İş Dünyasının En Etkili Düşünürlerinin Sıralandığı "Thinkers 50" Listesine 2023'te İki Türk Girmeyi Başardı

İş dünyasında büyük bir prestij kabul edilen 'Thinkers 50' listesine 2023 yılında iki Türk isim girmeyi başardı. Gelin bu iki ünlü ismi, Zeynep Ton ve Sinan Aral'ı birlikte tanıyalım. 👇

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