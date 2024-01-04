İş Dünyasının En Etkili Düşünürlerinin Sıralandığı "Thinkers 50" Listesine 2023'te İki Türk Girmeyi Başardı
İş Dünyasının En Etkili Düşünürlerinin Sıralandığı "Thinkers 50" Listesine 2023'te İki Türk Girmeyi Başardı
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İş dünyasının en etkili düşünürlerinin sıralandığı "Thinkers 50" listesine 2023'te iki Türk girmeyi başardı: Zeynep Ton ve Sinan Aral.
Ünlü bir akademisyen ve yazar olan Zeynep Ton, sporcu bir aileden geliyor.
1974 doğumlu Zeynep, Amerika'ya 1992'de voleybol bursuyla gitti.
Zeynep, üniversite eğitimi alanında 40 yaş altı en iyi 40 işletme hocasından biri olarak tanındı ve CNNMoney tarafından yükselen 8 genç işletme hocası arasında gösterildi.
The Atlantic, The New Yorker, The Washington Post, Bloomberg TV ve MSNBC gibi saygın kuruluşlarda çalıştı.
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Zeynep'in "İyi İşler Stratejisi" isimli, çalışanlara yatırım yaparak şirketlerin nasıl daha karlı hale gelebileceğini anlattığı kitabı büyük ilgi gördü.
Sinan Aral ise David Austin MIT’de Yönetim, Pazarlama, BT ve Veri Bilimi konularında profesörlük yapmaktadır.
Aynı zamanda MIT Initiative on the Digital Economy'nin direktörlüğünü ve MIT'nin Social Analytics Lab'in başkanlığını yürütmektedir.
Sermaye fonu Manifest Capital'ın kurucu ortağı olarak başlangıç aşamasındaki şirketleri destekleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
Daha önce Social Amp ve Humin'de başuzman olarak görev yapmış olan Austin, Facebook, Yahoo!, Twitter, LinkedIn, Snapchat, WeChat, The New York Times gibi büyük şirketlerle çalışmıştır.
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Ayrıca Londra'daki Alan Turing Enstitüsü, Norveç'teki Sorumlu Medya Teknolojisi ve İnovasyon Merkezi ve Brezilya'da dijital bir banka olan C6 Bank'ın danışma kurullarında aktif rol almaktadır.
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