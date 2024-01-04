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İş Dünyasının En Etkili Düşünürlerinin Sıralandığı "Thinkers 50" Listesine 2023'te İki Türk Girmeyi Başardı

İş Dünyasının En Etkili Düşünürlerinin Sıralandığı "Thinkers 50" Listesine 2023'te İki Türk Girmeyi Başardı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 11:51

İş dünyasında büyük bir prestij kabul edilen 'Thinkers 50' listesine 2023 yılında iki Türk isim girmeyi başardı. Gelin bu iki ünlü ismi, Zeynep Ton ve Sinan Aral'ı birlikte tanıyalım. 👇

Kaynak: 1, 2, 3

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İş dünyasının en etkili düşünürlerinin sıralandığı "Thinkers 50" listesine 2023'te iki Türk girmeyi başardı: Zeynep Ton ve Sinan Aral.

İş dünyasının en etkili düşünürlerinin sıralandığı "Thinkers 50" listesine 2023'te iki Türk girmeyi başardı: Zeynep Ton ve Sinan Aral.

Ünlü bir akademisyen ve yazar olan Zeynep Ton, sporcu bir aileden geliyor.

Ünlü bir akademisyen ve yazar olan Zeynep Ton, sporcu bir aileden geliyor.

Babası Necmi Ton ve kardeşi Ali Ton, Türkiye'de basketbolun önde gelen isimleriydi. Zeynep, genç yaşlarda Bursa Belediyespor'da voleybola başladı ve ardından Eczacıbaşı takımına geçti.

1974 doğumlu Zeynep, Amerika'ya 1992'de voleybol bursuyla gitti.

1974 doğumlu Zeynep, Amerika'ya 1992'de voleybol bursuyla gitti.

Pennsylvania State Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu ve buradan birincilikle mezun oldu. Harvard İşletme Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Zeynep, 2002 yılında akademik kariyerine başladı. Harvard Üniversitesi'nde yedi yıl ders verdikten sonra 2011'de MIT İşletme Fakültesi'ne geçti.

Zeynep, üniversite eğitimi alanında 40 yaş altı en iyi 40 işletme hocasından biri olarak tanındı ve CNNMoney tarafından yükselen 8 genç işletme hocası arasında gösterildi.

Zeynep, üniversite eğitimi alanında 40 yaş altı en iyi 40 işletme hocasından biri olarak tanındı ve CNNMoney tarafından yükselen 8 genç işletme hocası arasında gösterildi.

The Atlantic, The New Yorker, The Washington Post, Bloomberg TV ve MSNBC gibi saygın kuruluşlarda çalıştı.

The Atlantic, The New Yorker, The Washington Post, Bloomberg TV ve MSNBC gibi saygın kuruluşlarda çalıştı.
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Zeynep'in "İyi İşler Stratejisi" isimli, çalışanlara yatırım yaparak şirketlerin nasıl daha karlı hale gelebileceğini anlattığı kitabı büyük ilgi gördü.

Zeynep'in "İyi İşler Stratejisi" isimli, çalışanlara yatırım yaparak şirketlerin nasıl daha karlı hale gelebileceğini anlattığı kitabı büyük ilgi gördü.

Sinan Aral ise David Austin MIT’de Yönetim, Pazarlama, BT ve Veri Bilimi konularında profesörlük yapmaktadır.

Sinan Aral ise David Austin MIT’de Yönetim, Pazarlama, BT ve Veri Bilimi konularında profesörlük yapmaktadır.

Aynı zamanda MIT Initiative on the Digital Economy'nin direktörlüğünü ve MIT'nin Social Analytics Lab'in başkanlığını yürütmektedir.

Aynı zamanda MIT Initiative on the Digital Economy'nin direktörlüğünü ve MIT'nin Social Analytics Lab'in başkanlığını yürütmektedir.

Sermaye fonu Manifest Capital'ın kurucu ortağı olarak başlangıç aşamasındaki şirketleri destekleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Sermaye fonu Manifest Capital'ın kurucu ortağı olarak başlangıç aşamasındaki şirketleri destekleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Daha önce Social Amp ve Humin'de başuzman olarak görev yapmış olan Austin, Facebook, Yahoo!, Twitter, LinkedIn, Snapchat, WeChat, The New York Times gibi büyük şirketlerle çalışmıştır.

Daha önce Social Amp ve Humin'de başuzman olarak görev yapmış olan Austin, Facebook, Yahoo!, Twitter, LinkedIn, Snapchat, WeChat, The New York Times gibi büyük şirketlerle çalışmıştır.
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Ayrıca Londra'daki Alan Turing Enstitüsü, Norveç'teki Sorumlu Medya Teknolojisi ve İnovasyon Merkezi ve Brezilya'da dijital bir banka olan C6 Bank'ın danışma kurullarında aktif rol almaktadır.

Ayrıca Londra'daki Alan Turing Enstitüsü, Norveç'teki Sorumlu Medya Teknolojisi ve İnovasyon Merkezi ve Brezilya'da dijital bir banka olan C6 Bank'ın danışma kurullarında aktif rol almaktadır.

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

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