İş Dünyasında Senin İçin Başarıyı Getirecek Şey Ne?
İş Dünyasında Senin İçin Başarıyı Getirecek Şey Ne?
Hayatımızın büyük bir kısmını iş dünyasında geçiriyoruz. Peki, senin bu karmaşık dünyada başarıya ulaşmanı sağlayacak en büyük silahın ne? Bunu öğrenmek için hemen teste başla!
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1. Sabah işe giderken hangisisin?
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2. Patronundan “Seninle konuşmamız lazım.” diye bir mesaj aldın. Bu sana ne düşündürür?
3. Peki iş yerinde seni en çok motive eden şey nedir?
4. Sence mükemmel bir iş ortamı yaratacak ilk şey nedir?
5. Peki ofiste "son teslim tarihi" dendiğinde son geceye mi bırakırsın, yoksa erkenden işe mi koyulursun?
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6. Biraz daha genel bakacak olursak: Kariyerinde kendine idol seçtiğin kişi kim?
7. Eskilere dönelim... İlk iş gününde neler yaptığını hatırlıyor musun?
8. Peki iş çıkış saati gelince gerçekleştirmek istediğin ilk şey ne ?
9. Son olarak, iş yerinde kendini nasıl tanımlarsın?
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