İş Dünyasında Asırlardır Onların Adı Geçiyor! Dünyanın En Köklü ve En Zengin 13 Ailesi

Türkiye'nin en büyük ve güçlü ailelerinden olan Koç Ailesi, globalde olmasa da yerel ekonomide bir hayli etkiye sahip. Vehbi Koç tarafından 1926 yılında kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük holdingi olan Koç Holding, ailenin yönetiminde. Ayrıca turizm, bankacılık, otomotiv, enerji ve perakende gibi farklı sektörlerde faaliyetleri de mevcut. Yaklaşık servetinin 40 milyar dolar civarı olduğu düşünülen Koç Ailesi, Arçelik, Koçtaş, Tüpraş, Demirören Medya Grubu gibi şirketleri de kontrol ediyor.