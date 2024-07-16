İş Dünyasında Asırlardır Onların Adı Geçiyor! Dünyanın En Köklü ve En Zengin 13 Ailesi
İş Dünyasında Asırlardır Onların Adı Geçiyor! Dünyanın En Köklü ve En Zengin 13 Ailesi
İş dünyasının köklü aileleri, sadece sahip oldukları zenginliklerle değil, uzun yıllar kurdukları başarılı işlerle de ön plandalar. Nesiller boyu sürdürülen bir miras bırakarak girişimci ruhlarını geleceğe taşıyan bu aileler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dünya ekonomisinde de söz sahibi oldular.
İşte dünyadaki çarkları yerinden oynatan ve global ekonomiden büyük pay alan o ailelerden bazıları!
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1. Rothschild
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2. Rockefeller Ailesi
3. Walton Ailesi
4. Mars Ailesi
5. Ford Ailesi
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6. Wallenberg Ailesi
7. Koch Ailesi
8. Murdoch Ailesi
9. Ambani Ailesi
10. Agnelli Ailesi
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