Görüş Bildir
Haberler
Finans
İş Dünyasında Asırlardır Onların Adı Geçiyor! Dünyanın En Köklü ve En Zengin 13 Ailesi

etiket İş Dünyasında Asırlardır Onların Adı Geçiyor! Dünyanın En Köklü ve En Zengin 13 Ailesi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 14:01

İş dünyasının köklü aileleri, sadece sahip oldukları zenginliklerle değil, uzun yıllar kurdukları başarılı işlerle de ön plandalar. Nesiller boyu sürdürülen bir miras bırakarak girişimci ruhlarını geleceğe taşıyan bu aileler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dünya ekonomisinde de söz sahibi oldular. 

İşte dünyadaki çarkları yerinden oynatan ve global ekonomiden büyük pay alan o ailelerden bazıları!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Rothschild

1. Rothschild

Rothschild Ailesi, 1760'larda Yahudi asıllı Frankfurtlu Mayer Amschel Rothschild tarafından başlatılan bankacılık faaliyetleri sonucu uluslararası üne sahip oldu. Bu soylu bankacılık ailesi, kısa sürede Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Napoli'de şubeleşerek asil rütbesine erişti. O günden beri dünya finans piyasasında etki yaratan aile, yenilikçi ve stratejik yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Ayrıca politik bağlantılarıyla tanınıyorlar. Tam servetlerinin saklandığı bilinse de hesaplanan varlıkları 200 milyar dolar civarında.

2. Rockefeller Ailesi

2. Rockefeller Ailesi

Amerikalı sanayi, siyaset ve bankacılık ailesi olan Rockefeller Ailesi, servetinin büyük çoğunluğunu 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında kazanan bir aile. Bu dönemde John D. Rockefeller tarafından petrol endüstrisinde atılan etkili adımlar, aileye Amerika tarihindeki başka ailede olmayan bir güç kazandırdı. Kökleri 18. yüzyıl Almanya'sına uzanan aile, akıllı yatırımları ve sosyal projelere yaptıkları katkılarla tanınıyor. Toplam servetlerinin 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

3. Walton Ailesi

3. Walton Ailesi

Amerikalı Walton Ailesi, dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart kurucusu olarak tanınan bir aile. Düşük fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesi ile kısa sürede Amerika'nın bütün eyaletlerine yayılan Walmart, aileye büyük bir servet kazandırdı. Hala günümüzde güçlü bir şekilde varlığını sürdüren Walton Ailesi, yaklaşık 290 milyar dolarlık serveti kontrol ediyor.

4. Mars Ailesi

4. Mars Ailesi

Mars Ailesi, altında M&M's, Snickers, Whiskas ve Royal Canin gibi dev markaların bulunduğu Mars Incorporation'ı yöneten Amerikalı aile. 1988 yılından beri Amerika'nın en zengin ailelerinden olan Mars'lar, şekercilikle başlayan hizmetlerini kısa sürede genişleterek çikolata, sakız, evcil hayvan maması gibi alanlara taşıdı. İş dünyasındaki başarılı duruşlarını korurken özel yaşamlarında medyadan uzak kalmaları da aileye saygınlık kazandırdı. Mars'ların yaklaşık serveti 120 milyar dolar civarında.

5. Ford Ailesi

5. Ford Ailesi

Ford Ailesi, sahip olduğu ünü 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan Ford Motor Company'e borçlu. Bugünkü Ford otomobillerinin kurucusu olan aile otomotiv endüstrisinde devrim yarattı. Ayrıca yenilikçi üretim teknikleri uygulayarak işçilik maliyetlerini düşürdü, böylece otomobillerin geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu. Hala aynı sektörde güçlü varlığa sahip olan aile, gayrimenkul ve teknoloji gibi alanlarda da girişimci konumunda.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Wallenberg Ailesi

6. Wallenberg Ailesi

İsveç'in en zengin ailesi olan Wallenberg Ailesi, SAAB, SEB, Ericsson ve Electrolux gibi alt markaları olan bankacı, sanayici, politikacı ve bürokrat bir aile. İsveç'in endüstriyel iş gücünün önemli bir kısmını istihdam eden aile aynı zamanda Stockholm borsasının da önemli bir kısmını temsil ediyor. Hayır işleriyle yoğun şekilde ilgilenen ailenin yaklaşık 280 milyar dolarlık serveti kontrol ettiği düşünülüyor.

7. Koch Ailesi

7. Koch Ailesi

Walton'lardan sonra Amerika'nın en zengin ikinci ailesi olan Koch'lar, en çok siyasi faaliyetleri ve ham petrol rafineri hizmetleriyle tanınıyorlar. Yaklaşık 125 milyar dolarlık serveti kontrol eden aile, petrol rafinerisi ve kimya endüstrisinde fark yarattı. Ayrıca politik bağışlar ve düşünce kuruluşlarına yaptıkları katkılarla öne çıktı. Bugün güçlü konumunu koruyan aile Koch Industries adı verilen, dünyanın en büyük özel şirketlerinden birinin de sahibi.

8. Murdoch Ailesi

8. Murdoch Ailesi

Kökeni İskoçya'ya uzanan Murdoch Ailesi, News Corporation ve 21st Century Fox gibi büyük medya kuruluşlarıyla tanınan bir aile. ABD'deki güçlü varlıklarının yanı sıra Avustralya ve Britanya'da da medya patronu konumunda olan aile, sanatçı, din adamı ve askerden oluşan bazı üyelere sahip. Bu nedenle hem küresel medya sahnesinde önemli bir rol oynuyor, hem de politik bağlantılarıyla öne çıkıyor.

9. Ambani Ailesi

9. Ambani Ailesi

Hindistan'nın en zengin ailesi olarak bilinen Ambani Ailesi, yaklaşık 116 milyar dolarlık serveti kontrol ediyor. Aile, 1958 yılında Reliance Industries isimli holdingin kurulmasıyla birlikte enerji, petrokimya, doğal gaz, perakende, telekomünikasyon ve kitle iletişim araçları gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermeye başladı. Bugüne kadar kaçakçılık, kayırmacılık ve vergi kaçakçılığı gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalmış olsa da Hindistan ekonomisindeki güçlü konumunu hala koruyor.

10. Agnelli Ailesi

10. Agnelli Ailesi

İtalya'nın en bilindik ailelerinden olan Agnelli Ailesi'nin serveti 1911 yılında Fiat'ın kurulmasıyla artmaya başladı. Kısa sürede otomotiv sektöründe öncü bir konuma yerleşen aile, İtalya'nın en büyük şirket ailesi oldu. Ardından spor ve medya sektörlerinde atılım yaparak Juventus FC'nin kuruluşunda rol oynadı. Aile, günümüzde Fiat'ın kontrolünü kaybetmiş olsa da İtalyan siyasetinde ve kültür-sanat platformlarında önemli etkileriyle tanınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Koç Ailesi

11. Koç Ailesi

Türkiye'nin en büyük ve güçlü ailelerinden olan Koç Ailesi, globalde olmasa da yerel ekonomide bir hayli etkiye sahip. Vehbi Koç tarafından 1926 yılında kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük holdingi olan Koç Holding, ailenin yönetiminde. Ayrıca turizm, bankacılık, otomotiv, enerji ve perakende gibi farklı sektörlerde faaliyetleri de mevcut. Yaklaşık servetinin 40 milyar dolar civarı olduğu düşünülen Koç Ailesi, Arçelik, Koçtaş, Tüpraş, Demirören Medya Grubu gibi şirketleri de kontrol ediyor.

12. Sabancı Ailesi

12. Sabancı Ailesi

Türkiye'de güçlü konuma sahip olan bir diğer aile olan Sabancı Ailesi, bugünkü ününü Sakıp Sabancı tarafından 1967 yılında kurulan Sabancı Holding sayesinde kazandı. Akbank, Temsa, CarrefourSA, ÇimSA ve EnerjiSA gibi şirketlerle farklı alanlarda atılım yapan aile, aynı zamanda sosyal ve kültürel katkıları sebebiyle de öncü konumda. Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yanında kültür-sanat aktivitelerine yaptığı yatırımlar ve bağışlarla ülke kalkınmasına pek çok açıdan destek oluyor.

13. Eczacıbaşı Ailesi

13. Eczacıbaşı Ailesi

Necdet Eczacıbaşı'nın 1942'de kurduğu Eczacıbaşı Holding, aileyi Türkiye'nin en köklü ve saygın ailelerinden biri haline getirdi. Bugüne kadar ilaç, kağıt, cam, banyo, seramik gibi sektörlerde faaliyet gösteren aile holdingin yanı sıra VitRa, Migros, Bisküvi Kraft gibi önemli şirketlere sahip. Yaklaşık 20 milyar dolarlık servetiyle hem ülke ekonomisini geliştirmeye hem de kültür-sanat vakıflarıyla sosyal katkılar yapmaya devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın