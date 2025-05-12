İş Dünyası İçin “Just Culture” Dersi
Just Culture ifadesi Türkçeye tam olarak “Adil Kültür” ya da daha anlamlı bir tercümeyle “Adil Yaklaşım Kültürü” olarak çevrilebilir. Adı “just” çünkü bu betimlemede adalet, cezalandırmak değil, anlamak ve öğrenmek için kullanılıyor. Bu kültür, hatayla suistimali ayırarak, her duruma adil ve sistematik yaklaşmayı esas alır. Suçlu aramak yerine sistemdeki açıkları görmeyi, suskunluğu değil açıklığı teşvik eder. Özellikle havacılık gibi hata payının sıfıra yakın olması gereken sektörlerde doğmuş ama şimdi tüm iş dünyasına ilham verecek bir anlayışa dönüşmüş durumda.
Bu kavramı ilk kez sevgili arkadaşım Mehmet Tevfik Nane’den duydum. 2016–2022 yılları arasında Pegasus’un CEO’luğunu yapan Mehmet, Sales Network etkinliğinde, “Size Anlatacaklarım Var” kitabının imza gününde bu yaklaşımdan örnek verirken bahsetti. Çok ilgimi çekti. Araştırıp biraz düşününce, aslında sadece havacılıkta değil, tüm iş dünyasında –hatta hayatta– başarı için ne kadar kritik bir bakış açısı olduğunu fark ettim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada kitabı mutlaka okuyun; içinden çok şey çıkarırsınız.
Just Culture’a tam olarak ne demek?
Kurumsal hayatta hâlâ en büyük günah: Hata yapmak.
Kilit nokta: Gönüllü şeffaflık
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