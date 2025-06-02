İş Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İş arkadaşların seni; 'sessiz, sakin ama işini iyi yapan biri' olarak tanımlıyor. Her şeyi bilen ama gösteriş yapmayan, çalışkan ve güvenilir biri olarak tanınıyorsun. Toplantılarda söylediklerin dikkatle dinleniyor çünkü laf olsun diye konuşmuyorsun. Kimseyle polemiğe girmeden sadece işinle ilgileniyorsun. Evet, belki çok dikkat çekmiyorsun ama işte olmadığın bir gün, yokluğunu herkes fark ediyor.