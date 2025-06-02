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İş Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket İş Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 17:01

İşe zamanında mı geliyorsun yoksa kahveni alıp son saniyede mi yetişiyorsun? Sessiz sakin misin, yoksa ofisin eğlence kaynağı mı? Bu testin sonunda iş arkadaşlarının seninle ilgili ne düşündüğünü öğreneceksin. Haydi başlayalım. 👇

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1. Toplantılarda nasıl davranırsın?

2. Söyle bakalım, iş yerinde en çok hangi cümleyi kuruyorsun?

3. Peki, hangi 'The Office' karakteriyle birlikte çalışmak isterdin?

4. Bir proje yetişmiyor ve ekipte kriz havası var. Ne yaparsın?

5. Ofiste doğum günü kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Söyle bakalım, işten çıkınca ne yaparsın?

7. İş yerinde seni en çok ne rahatsız eder?

8. Peki, uzaktan çalışma hakkında ne düşünüyorsun?

Ofisin sessiz gücü...

İş arkadaşların seni; 'sessiz, sakin ama işini iyi yapan biri' olarak tanımlıyor. Her şeyi bilen ama gösteriş yapmayan, çalışkan ve güvenilir biri olarak tanınıyorsun. Toplantılarda söylediklerin dikkatle dinleniyor çünkü laf olsun diye konuşmuyorsun. Kimseyle polemiğe girmeden sadece işinle ilgileniyorsun. Evet, belki çok dikkat çekmiyorsun ama işte olmadığın bir gün, yokluğunu herkes fark ediyor.

Ortamın neşe kaynağı!

Seninle çalışmak çok eğlenceli! İş arkadaşların seni 'pozitif enerjili ve yardımsever biri' olarak görüyor. Birden “Hadi kahveye çıkalım!” diye geliyor, stresli anlarda ortamı yumuşatıp herkesi güldürebiliyorsun. Evet, bazen dağılabiliyorsun ama motivasyon kaynağı olmak da öyle kolay değil. Senin sayende ofis sadece iş yeri değil, bir nebze de sosyalleşme alanı!

Sen, ofisin gizli beynisin!

İş arkadaşların seni 'zeki, stratejik ve fark edilmeyen bir lider' gibi görüyor. Söylemesen de çoğu fikrin altında senin dokunuşun var. Kendini öne çıkarmak gibi bir çaban yok ama herkes katkılarının farkında. Risk almayı biliyor ama öncesinde iyi analiz yapıyorsun. Çalışma arkadaşların zor durumda olduğunda ilk senden yardım istiyor. Ofiste kriz olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri olmak bu kadar kolay değil!

Ofisin alfa karakteri!

Çalışma arkadaşlarının senin hakkındaki genel düşüncesi şu: “İşleri toparlayan, sorumluluk sahibi biri.” Sorumluluk almaktan kaçmıyor hatta bazen fazlasını da üstleniyorsun. Kendinden emin ve kontrolü elden bırakmayan bir yapın var. Evet, zaman zaman dominant olabiliyorsun ama çoğu kişi bunu takdir ediyor. İnisiyatif alman, proaktif olman ve ne istediğini bilmen seni doğal olarak lider yapıyor. Böyle devam! 😎

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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