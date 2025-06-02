İş Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
İşe zamanında mı geliyorsun yoksa kahveni alıp son saniyede mi yetişiyorsun? Sessiz sakin misin, yoksa ofisin eğlence kaynağı mı? Bu testin sonunda iş arkadaşlarının seninle ilgili ne düşündüğünü öğreneceksin. Haydi başlayalım. 👇
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1. Toplantılarda nasıl davranırsın?
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2. Söyle bakalım, iş yerinde en çok hangi cümleyi kuruyorsun?
3. Peki, hangi 'The Office' karakteriyle birlikte çalışmak isterdin?
4. Bir proje yetişmiyor ve ekipte kriz havası var. Ne yaparsın?
5. Ofiste doğum günü kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Söyle bakalım, işten çıkınca ne yaparsın?
7. İş yerinde seni en çok ne rahatsız eder?
8. Peki, uzaktan çalışma hakkında ne düşünüyorsun?
Ofisin sessiz gücü...
Ortamın neşe kaynağı!
Sen, ofisin gizli beynisin!
Ofisin alfa karakteri!
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