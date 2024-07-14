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İş Arkadaşların Seni Ne Kadar Seviyor?

etiket İş Arkadaşların Seni Ne Kadar Seviyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:01

Sen bize iş rutinini ve tarzını anlat, birlikte çalıştığın kişilerin seni ne kadar sevdiğini söyleyelim. Hazırsan hadi teste!

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1. Bir projede ekip arkadaşın projeyi yetiştiremiyor ve zaman daralıyor, ona yardım eder misin?

2. Öğle aralarında genellikle iş arkadaşlarınla mı yemek yersin?

3. Ekip arkadaşının bir işte hata yaptığını fark ettin, ne yaparsın?

4. Doğum günün veya diğer özel bir günün ofiste kutlanıyor mu?

5. İş arkadaşlarınla iş haricinde de görüşüyor musun?

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6. Peki ofisteki dedikodulara katılıyor musun?

7. Her sabah herkese günaydın diyor musun?

8. Peki aranızdaki iletişim açık ve dürüst mü?

Sana bayılıyorlar!

Sen iş arkadaşların için çok değerlisin. Sen de onlara karşı hem çok sevecen hem de çok yardımsever davranıyorsun. Aynı zamanda iş konusunda hırs yapmıyorsun senin için önemli olan ilişkilerin. Özünde de çok iyi birisin, bu yüzden çevrene sevgi yayıyorsun. Resmen seni ve enerjini sevmeyen yok!

Genelde seviyorlar ama bazen uyuz da oluyorlar...

Sen aslında özünde iyi birisin ama bazen hırs devreye giriyor ve iş arkadaşlarını sinirlendirebiliyorsun. Böyle zamanlarda onlar da senden biraz uzaklaşabiliyor. Bazen işi ilişkilerinden öne koyuyorsun. Bazen de canın sıkılıyor ve herkesten uzaklaşmak istiyorsun. Aslında ruh haline göre değişiyor ama yine de onların seni sevdiğine eminiz sadece biraz daha iletişimini kuvvetlendirebilirsin!

Biraz mesafeliler...

imgur.com

Kabul edelim sen iş hayatınla özel hayatını çok keskin bir şekilde ayırıyorsun. O yüzden de iş yerinde sadece işini yapıyor, kimselerle muhattap olmadan işten ayrılıyorsun. Böyle olunca da iş arkadaşların da sana karşı biraz mesafeli davranıyor. Özünde aslında iyi birisin ama biraz iş arkadaşlarına karşı adım atman gerekiyor gibi...

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