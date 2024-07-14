İş Arkadaşların Seni Ne Kadar Seviyor?

Sen aslında özünde iyi birisin ama bazen hırs devreye giriyor ve iş arkadaşlarını sinirlendirebiliyorsun. Böyle zamanlarda onlar da senden biraz uzaklaşabiliyor. Bazen işi ilişkilerinden öne koyuyorsun. Bazen de canın sıkılıyor ve herkesten uzaklaşmak istiyorsun. Aslında ruh haline göre değişiyor ama yine de onların seni sevdiğine eminiz sadece biraz daha iletişimini kuvvetlendirebilirsin!