İş Arkadaşların Seni Ne Kadar Seviyor?
İş Arkadaşların Seni Ne Kadar Seviyor?
Sen bize iş rutinini ve tarzını anlat, birlikte çalıştığın kişilerin seni ne kadar sevdiğini söyleyelim. Hazırsan hadi teste!
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1. Bir projede ekip arkadaşın projeyi yetiştiremiyor ve zaman daralıyor, ona yardım eder misin?
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2. Öğle aralarında genellikle iş arkadaşlarınla mı yemek yersin?
3. Ekip arkadaşının bir işte hata yaptığını fark ettin, ne yaparsın?
4. Doğum günün veya diğer özel bir günün ofiste kutlanıyor mu?
5. İş arkadaşlarınla iş haricinde de görüşüyor musun?
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