İrlandalı Kadın Basketbolcular Rakibi İsrail'i Maç Öncesinde Protesto Etti
İrlandalı Kadın Basketbolcular Rakibi İsrail'i Maç Öncesinde Protesto Etti
İrlandalı kadın basketbolcular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolcuların aksine milli marşlarını kenarda okudu. Oyuncular, ayrıca 'geleneksel maç öncesi seremoni' kurallarına uymayarak rakipleriyle de el sıkışmadı.
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İsrailli oyuncu Dor Saar, 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımı hakkında "Yahudi karşıtı" olduğu yönünde ifadeler kullanmıştı.
Federasyon maç öncesinde de yaptığı açıklamada, takımın "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayacağını bildirmişti.
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Yaşananların ardından maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, tepki gösterdi.
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