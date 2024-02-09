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İrlandalı Kadın Basketbolcular Rakibi İsrail'i Maç Öncesinde Protesto Etti

İrlandalı Kadın Basketbolcular Rakibi İsrail'i Maç Öncesinde Protesto Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.02.2024 - 14:55

İrlandalı kadın basketbolcular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolcuların aksine milli marşlarını kenarda okudu. Oyuncular, ayrıca 'geleneksel maç öncesi seremoni' kurallarına uymayarak rakipleriyle de el sıkışmadı.

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İsrailli oyuncu Dor Saar, 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımı hakkında "Yahudi karşıtı" olduğu yönünde ifadeler kullanmıştı.

İsrailli oyuncu Dor Saar, 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımı hakkında "Yahudi karşıtı" olduğu yönünde ifadeler kullanmıştı.

İrlanda Basketbol Federasyonu bu yorumların 'kışkırtıcı ve tamamen yanlış' olduğunu belirtmişti.

Federasyon maç öncesinde de yaptığı açıklamada, takımın "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayacağını bildirmişti.

Federasyon maç öncesinde de yaptığı açıklamada, takımın "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayacağını bildirmişti.

Alınan karar, maç önünde uygulandı.

İşte o anlar 👇

Yaşananların ardından maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, tepki gösterdi.

Yaşananların ardından maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, tepki gösterdi.

Antrenör, 'Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar.' dedi.

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