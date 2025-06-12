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İrfan Değirmenci LGBTİ Meselesi Üzerine İçini X'e Döktü

İrfan Değirmenci LGBTİ Meselesi Üzerine İçini X'e Döktü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2025 - 16:07

İrfan Değirmenci uzun yıllardır medyada olan bir isim. Özellikle Kanal D'den ayrılışı bir dönem çok konuşulan ünlü spiker geçtiğimiz yıl eşcinsel olduğunu açıklamıştı. TİP'le siyaset sahnesine de çıkan Değirmenci LGBTİ toplulukları tarafından Onur Ayı olarak ilan edilen haziran ayına özel uzunca bir paylaşımda bulundu.

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İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Bu konuda sosyal medyada linç gördüğü kadar destek gördüğünü de açıklayan Değirmenci gece saatlerinde bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sunucunun paylaşımı şöyleydi;

Ünlü sunucunun paylaşımı şöyleydi;

Ömrüm boyunca 'Şimdi sırası değil. Sakın söyleme. Kimsenin bilmesine izin verme. Sence kimsenin umrunda mı? Başka özelliklerinle kendini sevdir. Açığını kapat. Evlensen en güzeli. Helak olan kavmi hatırla. Gündemimiz sen değilsin. İlgiyi üzerine çekme. Efendi ol. Öne çıkma. Şov yapma' sözlerini işittim zaten...

Sizce burdan bana yazılan o akıllar şu saatten sonra beni ırgalar mı? Çocukluktan beri okulda, sokakta duyduğum 4 harfli küfrünüz beni üzer mi?

Haziran ayı boyunca yazıp çizeceğim bu konuda kusura bakmayın. Takip etmeseniz de timeline'ınıza düşüyorsam yapabileceğim bir şey yok.

Ha neden Haziran?

Dünyanın bir yerinde bir Haziran ayında işsiz, evsiz, güvencesiz bırakılmış, hor görülmüş lgbti'lere baskılar öyle bir geri teper ki bir daha o ülkede kimse onlarca yıl kimseye değil baskı yapmak akıl vermeye dahi kalkamaz. Bir Haziran ayında...Sonra Haziranlar, o başkaldırının saygıyla anıldığı, utanç değil onur duyulan aylar olur.

Nerede otoriter bir baba figürü, ülkeyi şahsınının malı sansa karşısına önce gökkuşaklarıyla lgbti'ler dikilir...

Haydi iyi geceler.

Rüyanızda görün.

Altından geçmekten de korkmayın.

Değil mi ki 19 Mart'tan beri her eylemde her meydanda kampüste Lgbti'ler de direniyor ve gencecik lgbti gençler bedel ödüyor siz de bu gececik kabus gibi bir rüya görüveriniz.

Hâlâ 'ne lüzum vardı şimdi bu saçmalığa?' diyorsanız da bilin ki o otoriter ana baba sizsiniz. Fırsatınız olsa ve ülkeyi yönetseniz aynı haltları yersiniz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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