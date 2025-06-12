İrfan Değirmenci LGBTİ Meselesi Üzerine İçini X'e Döktü
İrfan Değirmenci uzun yıllardır medyada olan bir isim. Özellikle Kanal D'den ayrılışı bir dönem çok konuşulan ünlü spiker geçtiğimiz yıl eşcinsel olduğunu açıklamıştı. TİP'le siyaset sahnesine de çıkan Değirmenci LGBTİ toplulukları tarafından Onur Ayı olarak ilan edilen haziran ayına özel uzunca bir paylaşımda bulundu.
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İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl eşcinsel olduğunu açıklamıştı.
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Ünlü sunucunun paylaşımı şöyleydi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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