Bir Uzmanlık Alanı Daha Yok Oluyor! Yapay Zekaya Karpuz Seçtiren X Kullanıcısı Viral Oldu

Yaz demek biraz da karpuz demek... Tabii karpuz büyük ve tüketmesi uzun süren bir meyve olduğu için de doğru karpuzu seçmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Bazıları doğru karpuz seçmenin uzmanı olduğunu öne sürüyor. Şaplak atmak, tık tık yapıp sesini dinlemek, desenlere bakmak, meyvenin dibindeki renk tonundan tahmin etmek gibi pek çok yöntem var... Ancak bu işin uzmanları da yapay zeka sayesinde işlevsiz hale gelebilir.