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Bir Uzmanlık Alanı Daha Yok Oluyor! Yapay Zekaya Karpuz Seçtiren X Kullanıcısı Viral Oldu

Bir Uzmanlık Alanı Daha Yok Oluyor! Yapay Zekaya Karpuz Seçtiren X Kullanıcısı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2025 - 17:01

Yaz demek biraz da karpuz demek... Tabii karpuz büyük ve tüketmesi uzun süren bir meyve olduğu için de doğru karpuzu seçmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Bazıları doğru karpuz seçmenin uzmanı olduğunu öne sürüyor. Şaplak atmak, tık tık yapıp sesini dinlemek, desenlere bakmak, meyvenin dibindeki renk tonundan tahmin etmek gibi pek çok yöntem var... Ancak bu işin uzmanları da yapay zeka sayesinde işlevsiz hale gelebilir.

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Bir X kullanıcısı da en iyi karpuzu ChatGPT'ye sordu.

Bir X kullanıcısı da en iyi karpuzu ChatGPT'ye sordu.
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Yapay zeka işaretli karpuzları önerdi.

Yapay zeka işaretli karpuzları önerdi.
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Sonuç ise başarılı...

Sonuç ise başarılı...
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Tepkiler de şöyle;

Tepkiler de şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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