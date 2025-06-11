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Şekilli Poz Verenlere İnat Salaş Ev Kombinlerini Sergileyen Kişiler

Şekilli Poz Verenlere İnat Salaş Ev Kombinlerini Sergileyen Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2025 - 15:17

Son zamanlarda daha fazla ürün sattırmak veya şahsi reklam yapmak için ev kombini konsepti ortaya çıktı. Konsept bazıları tarafından takip edilse de mesele ev olunca rahatlık ve salaşlık halen daha birinci tercih. Bir X kullanıcısı ev kombini başlığı altında kendisini paylaştı ama gerçek ev kombinleri bir anda timeline'ı sardı.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
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Rahatlığı öne çıkaranlar ise gerek gerçek gerek temsili olarak hakiki ev kombinleri paylaşıldı.

Rahatlığı öne çıkaranlar ise gerek gerçek gerek temsili olarak hakiki ev kombinleri paylaşıldı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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