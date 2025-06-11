Şekilli Poz Verenlere İnat Salaş Ev Kombinlerini Sergileyen Kişiler

Son zamanlarda daha fazla ürün sattırmak veya şahsi reklam yapmak için ev kombini konsepti ortaya çıktı. Konsept bazıları tarafından takip edilse de mesele ev olunca rahatlık ve salaşlık halen daha birinci tercih. Bir X kullanıcısı ev kombini başlığı altında kendisini paylaştı ama gerçek ev kombinleri bir anda timeline'ı sardı.