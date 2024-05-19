İptal Edilen The Divison: Heartland İçin Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı
İptal Edilen The Divison: Heartland İçin Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı
Ubisoft'un geliştirdiği fakat geçtiğimiz günlerde iptal ettiği The Divison: Heartland için oynanış görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler ise resmi kaynaktan gelmiyor.
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Oynaması ücretsiz olması planlanan Heartland geçtiğimiz gün iptal edildi.
X platformundaki bir kullanıcı elinde oyuna ait görüntüler olduğunu söyleyerek paylaştı.
Şüpheler var ama doğru video gibi...
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