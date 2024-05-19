Görüş Bildir
Haberler
Gaming
İptal Edilen The Divison: Heartland İçin Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı

İptal Edilen The Divison: Heartland İçin Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 10:31

Ubisoft'un geliştirdiği fakat geçtiğimiz günlerde iptal ettiği The Divison: Heartland için oynanış görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler ise resmi kaynaktan gelmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oynaması ücretsiz olması planlanan Heartland geçtiğimiz gün iptal edildi.

Oynaması ücretsiz olması planlanan Heartland geçtiğimiz gün iptal edildi.

İptal olmadan önce Ubisoft tarafından geliştirilen The Divison: Heartland, oynaması tamamen ücretsiz bir yapım olacaktı. Serinin hayranları tarafından heyecanla beklenirken gelen bu ani iptal kararı ise üzücü olabilir.

3 yıldır geliştirme aşamasında olan oyun aniden iptal edilmişti.

X platformundaki bir kullanıcı elinde oyuna ait görüntüler olduğunu söyleyerek paylaştı.

X platformundaki bir kullanıcı elinde oyuna ait görüntüler olduğunu söyleyerek paylaştı.
twitter.com

Liste dışı olarak paylaşılan videoda The Division: Heartland içerisindeki bir aksiyon sahnesi görüntüleniyor. 3 dakika 51 saniyelik video içerisinde oyunun arayüzü dahil birçok temeli görüntüleme şansına erişiyoruz.

Şüpheler var ama doğru video gibi...

Şüpheler var ama doğru video gibi...

Liste dışı bir link bırakıldığı için videoyu burada paylaşamıyoruz. Bazı oyuncular bu videonun aslında The Division 2'ye ait olduğunu iddia etseler bile, yüklenme tarihi ile yapılan kapalı test tarihlerinin uyuştuğu göz önüne alınırsa, ayrıca oyunun HUD arayüzünün farklı olduğu da dikkate alınırsa, bu videonun iptal edilen Heartland'e ait olduğunu düşünebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın