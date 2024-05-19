İptal Edilen The Divison: Heartland İçin Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı

Liste dışı bir link bırakıldığı için videoyu burada paylaşamıyoruz. Bazı oyuncular bu videonun aslında The Division 2'ye ait olduğunu iddia etseler bile, yüklenme tarihi ile yapılan kapalı test tarihlerinin uyuştuğu göz önüne alınırsa, ayrıca oyunun HUD arayüzünün farklı olduğu da dikkate alınırsa, bu videonun iptal edilen Heartland'e ait olduğunu düşünebiliriz.