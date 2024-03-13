İptal Edilen Multiplayer Odaklı Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı!
İptal Edilen Multiplayer Odaklı Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı!
Insomniac Games'in kapalı kapılar ardında geliştirdiği ve çıkmadan iptal edilen multiplayer Spider-Man oyununun fragmanı internete sızdırıldı.
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Spider-Man evrenindeki birçok düşman oyunda yer alacaktı.
Multiplayer Spider-Man oyununun iptali oyuncuları üzdü.
Insomniac, son günlerde çalkantılı bir süreç yaşıyor.
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