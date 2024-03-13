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İptal Edilen Multiplayer Odaklı Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı!

İptal Edilen Multiplayer Odaklı Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:51

Insomniac Games'in kapalı kapılar ardında geliştirdiği ve çıkmadan iptal edilen multiplayer Spider-Man oyununun fragmanı internete sızdırıldı.

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İptal edilen bu yapım, Multiplayer odaklı olacaktı.

Spider-Man evrenindeki birçok düşman oyunda yer alacaktı.

Spider-Man evrenindeki birçok düşman oyunda yer alacaktı.

Başta Sinister Six ve Venom olmak üzere birçok düşman oyunda yer alacaktı. Bu düşmanları da arkadaşlarımızla beraber alt edecektik. Ayrıca fragmanda gördüğümüz detaylara göre farklı farklı etkinlikler de olacaktı. Tabii planlanan buydu. Oyunun iptal edilmesi ile birlikte tüm bu planlamalar da rafa kaldırıldı.

Multiplayer Spider-Man oyununun iptali oyuncuları üzdü.

Multiplayer Spider-Man oyununun iptali oyuncuları üzdü.

Fragman internete sızdığı andan itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi. İzleyen oyuncular da bu oyunun iptal olmasına karşı üzüntülerini dile getirdi. Multiplayer ve servis oyunlarının tekdüzeleştiği günümüzde, Insomniac, Spider-Man ile iyi bir yapım ortaya çıkartarak birçok oyuncuyu sevindirebilirdi.

Insomniac, son günlerde çalkantılı bir süreç yaşıyor.

Insomniac, son günlerde çalkantılı bir süreç yaşıyor.

Son aylarda Insomniac tarafından birçok sıkıntılı haber geldi. İlk olarak şirketin projelerinin sızdırılması, bunun yanında çalışanların da bilgilerinin çalınması, şirketi bir hayli sarstı. Şirket son olarak işten çıkarmalarla gündeme gelmişti. Sony cephesinden gelen üzücü habere göre Insomniac da dahil olmak üzere birçok şirketten çalışanı işten çıkartıldı.

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