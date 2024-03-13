İptal Edilen Multiplayer Odaklı Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı!

Başta Sinister Six ve Venom olmak üzere birçok düşman oyunda yer alacaktı. Bu düşmanları da arkadaşlarımızla beraber alt edecektik. Ayrıca fragmanda gördüğümüz detaylara göre farklı farklı etkinlikler de olacaktı. Tabii planlanan buydu. Oyunun iptal edilmesi ile birlikte tüm bu planlamalar da rafa kaldırıldı.