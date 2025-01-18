Instagram Filtrelerini Kaldırdı: İki Yüzlü Güzellik Algısının Ardındaki Dijital Gerçekler
Instagram Filtrelerini Kaldırdı: İki Yüzlü Güzellik Algısının Ardındaki Dijital Gerçekler
Sosyal medya devleri, bizi manipüle etmekte ne kadar usta olduklarını bir kez daha kanıtladı. Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırması, yüzeyde “doğallığı teşvik etmek” gibi görünse de perde arkasındaki gerçekler bu kadar masum olmayabilir. Şimdi, bu hareketin arkasındaki sosyolojik dinamikleri ve medya dünyasının çarpık işleyişini 10 maddeyle analiz edelim.
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1. Güzellik algısını boz, sonra kahraman ol!
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5. Filtrelerin yerine gelecek alternatifler
İki yüzlülüğün ardındaki hakikat
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