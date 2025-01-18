Instagram Filtrelerini Kaldırdı: İki Yüzlü Güzellik Algısının Ardındaki Dijital Gerçekler

Instagram, yıllarca güzellik filtreleriyle 'ideal yüz' algısını dayattı. İnsanları burun küçültmeye, çene hattını keskinleştirmeye ve cildi pürüzsüzleştirmeye alıştırdı. Şimdi bunu kaldırarak, sanki sorunun kaynağı değilmiş gibi, doğallığı teşvik ettiğini iddia ediyor.

2. Takıntıyı yaratan, şimdi tedavi ediyor!

Bir problem yaratıp, sonra o problemi çözüyor gibi görünmek: Medya devlerinin klasik stratejisi. Güzellik filtreleri, özgüven sorunlarına yol açtıktan sonra, bu hamleyle empati toplamaya çalışıyorlar.

3. Kâr uğruna zedelenen ruh sağlığı

Bu filtreler yıllarca gençlerin ve özellikle kadınların özgüvenini hedef aldı. Ruh sağlığı zarar gördü, estetik ameliyatlar arttı, ancak Instagram’ın asıl amacı olan 'etkileşim yaratma' başarıyla gerçekleşti. Şimdi de bu filtreleri kaldırarak, bir halkla ilişkiler zaferi peşindeler.

4. Doğallık, yeni kapitalist trend

Dijital dünya, doğallık algısını da bir trend haline getiriyor. Filtrelerin kaldırılması, kullanıcıları 'filtre yerine doğal görünüşü benimseyin' demek yerine, yeni ürünlere yönlendiren bir strateji. Şirketlerin bize sattığı 'doğallık' bile sahte.