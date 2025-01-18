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Instagram Filtrelerini Kaldırdı: İki Yüzlü Güzellik Algısının Ardındaki Dijital Gerçekler

etiket Instagram Filtrelerini Kaldırdı: İki Yüzlü Güzellik Algısının Ardındaki Dijital Gerçekler

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 20:52

Sosyal medya devleri, bizi manipüle etmekte ne kadar usta olduklarını bir kez daha kanıtladı. Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırması, yüzeyde “doğallığı teşvik etmek” gibi görünse de perde arkasındaki gerçekler bu kadar masum olmayabilir. Şimdi, bu hareketin arkasındaki sosyolojik dinamikleri ve medya dünyasının çarpık işleyişini 10 maddeyle analiz edelim.

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1. Güzellik algısını boz, sonra kahraman ol!

1. Güzellik algısını boz, sonra kahraman ol!

Instagram, yıllarca güzellik filtreleriyle 'ideal yüz' algısını dayattı. İnsanları burun küçültmeye, çene hattını keskinleştirmeye ve cildi pürüzsüzleştirmeye alıştırdı. Şimdi bunu kaldırarak, sanki sorunun kaynağı değilmiş gibi, doğallığı teşvik ettiğini iddia ediyor.

2. Takıntıyı yaratan, şimdi tedavi ediyor!

Bir problem yaratıp, sonra o problemi çözüyor gibi görünmek: Medya devlerinin klasik stratejisi. Güzellik filtreleri, özgüven sorunlarına yol açtıktan sonra, bu hamleyle empati toplamaya çalışıyorlar.

3. Kâr uğruna zedelenen ruh sağlığı

Bu filtreler yıllarca gençlerin ve özellikle kadınların özgüvenini hedef aldı. Ruh sağlığı zarar gördü, estetik ameliyatlar arttı, ancak Instagram’ın asıl amacı olan 'etkileşim yaratma' başarıyla gerçekleşti. Şimdi de bu filtreleri kaldırarak, bir halkla ilişkiler zaferi peşindeler.

4. Doğallık, yeni kapitalist trend

Dijital dünya, doğallık algısını da bir trend haline getiriyor. Filtrelerin kaldırılması, kullanıcıları 'filtre yerine doğal görünüşü benimseyin' demek yerine, yeni ürünlere yönlendiren bir strateji. Şirketlerin bize sattığı 'doğallık' bile sahte.

5. Filtrelerin yerine gelecek alternatifler

5. Filtrelerin yerine gelecek alternatifler

Filtreler kalktı, peki ya sırada ne var? Daha sofistike artırılmış gerçeklik uygulamaları veya kişiselleştirilmiş güzellik uygulamaları mı? Teknoloji durmayacak, sadece şekil değiştirecek.

6. Güzellik algısı artık bir emtia

Medya, güzelliği bir satış aracı haline getirdi. Estetik cerrahi, kozmetik ürünler ve diyet endüstrisi yıllarca filtrelerin körüklediği algılardan beslendi. Şimdi bu sektörler doğallık algısını pazarlıyor.

7. “Normal” yüzlere alışma süreci

Filtreler kalkınca, insanlar 'gerçek yüzleri' gördüklerinde şok yaşayabilir. Çünkü uzun süre boyunca gördüğümüz yüzler, neredeyse hepsi filtreliydi. Şimdi, “normal” olanı yeniden öğrenmek zorundayız.

8. Filtrelerin yokluğunda yeni sosyal baskılar

Filtreler kaldırıldı diye toplumsal baskılar azalmadı. Şimdi de “doğal ama mükemmel görünme” baskısı üzerimizde. 'Doğal görünüm' dahi, yine yeni bir güzellik standardı olarak karşımıza çıkıyor.

9. Medya, kusursuzluk takıntısını beslemeye devam ediyor

Filtreler kalktı ama medya ve dijital dünya, mükemmellik algısını başka araçlarla dayatmaya devam ediyor. Estetik uygulamalar, yapay zekâ destekli güzellik uygulamaları ve düzenlenmiş fotoğraflar halen yaygın.

10. Bir sorunun çözümü: eleştirel medya okuryazarlığı

Güzellik algısının kölesi olmaktan kurtulmanın yolu, sosyal medya platformlarını eleştirel bir gözle incelemekten geçiyor. Filtrelerin kaldırılması, bir devrim değil, dikkat dağıtıcı bir hamle. Gerçek çözüm, bu baskıları içselleştirmemek.

İki yüzlülüğün ardındaki hakikat

İki yüzlülüğün ardındaki hakikat

Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırması, dijital dünyanın yarattığı sorunları çözmeye yönelik bir adım değil, yeni bir strateji. Bizler, tüketiciler olarak bu manipülasyonun farkında olmak ve gerçek güzellik algımızı korumak zorundayız. Unutmayın, doğallık bile satılabilen bir ürün haline geldiğinde gerçek doğallıktan uzaklaşıyoruz. Bu yazıyı okurken aklınızda şu soruyu tutun: 'Beni manipüle eden bir platform, gerçekten iyilik mi yapıyor, yoksa kendi çıkarlarına yeni bir kılıf mı uyduruyor?' Gerçek cevap, sosyal medyanın iki yüzlü aynasında saklı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Aslı Yirsutimur
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