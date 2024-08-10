Instagram Erişim Engelinden Oğluyla Gelinini Mutlu Görünce Deliren Babaannelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Instagram Erişim Engelinden Oğluyla Gelinini Mutlu Görünce Deliren Babaannelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sıcaklardan bunaldığımız bir Cumartesi gününde daha bakalım kimler Twitter’da etkileşimine etkileşim katmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Nasıl yani???
Lütfen 🙏🏻
Demet ablamız her yerde 👇
Kız neşesi var mı sanki…
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Nasip olur mu 🤲
Sad story vakti…
👇
Ne zaman…
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