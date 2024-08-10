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Instagram Erişim Engelinden Oğluyla Gelinini Mutlu Görünce Deliren Babaannelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Instagram Erişim Engelinden Oğluyla Gelinini Mutlu Görünce Deliren Babaannelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 17:26

Sıcaklardan bunaldığımız bir Cumartesi gününde daha bakalım kimler Twitter’da etkileşimine etkileşim katmış? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Nasıl yani???

Nasıl yani???
twitter.com

Lütfen 🙏🏻

Lütfen 🙏🏻
twitter.com

Demet ablamız her yerde 👇

Demet ablamız her yerde 👇
twitter.com

Kız neşesi var mı sanki…

Kız neşesi var mı sanki…
twitter.com
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Nasip olur mu 🤲

Nasip olur mu 🤲
twitter.com

Babaanneler… Babaannelerimiz…

Sad story vakti…

Sad story vakti…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ne zaman…

Ne zaman…
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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