Malumunuz, Alis Harikalar Diyarında, Lewis Carroll tarafından yazılan fantastik bir hikayedir. Masalda Alis adında bir kız çocuğu, bir tavşan deliğine düşer. Kendini tuhaf ve mantık dışı olayların yaşandığı, konuşan hayvanların, tuhaf insanların ve anlamsız kuralların olduğu bir dünyada bulur. Öykü ilerledikçe, tıpkı şu sıralar bizim yapay zeka ile (AI - YZ) yaşadıklarımıza benzer biçimde, Alis de içine düştüğü girdabı çözmeye, başına gelenleri anlamlandırmaya çalışır.

Onun için yazının başlığında masalın orijinal adı “Alice in Wonderland”i “HumanAI in Technoland” yaptım. Türkçesi “Alis Harikalar Diyarında” olan ifadeyi “İnsanlık Yapay Zeka ile Teknolojinin Harikalar Diyarında” şeklinde yorumladım…