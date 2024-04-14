İnsanlık, Yapay Zeka ile Teknolojinin Harikalar Diyarında!
Malumunuz, Alis Harikalar Diyarında, Lewis Carroll tarafından yazılan fantastik bir hikayedir. Masalda Alis adında bir kız çocuğu, bir tavşan deliğine düşer. Kendini tuhaf ve mantık dışı olayların yaşandığı, konuşan hayvanların, tuhaf insanların ve anlamsız kuralların olduğu bir dünyada bulur. Öykü ilerledikçe, tıpkı şu sıralar bizim yapay zeka ile (AI - YZ) yaşadıklarımıza benzer biçimde, Alis de içine düştüğü girdabı çözmeye, başına gelenleri anlamlandırmaya çalışır.
Onun için yazının başlığında masalın orijinal adı “Alice in Wonderland”i “HumanAI in Technoland” yaptım. Türkçesi “Alis Harikalar Diyarında” olan ifadeyi “İnsanlık Yapay Zeka ile Teknolojinin Harikalar Diyarında” şeklinde yorumladım…
Hatırlatmak için kısa bir özet:
Alis’ten en çok alıntılanan 7 kült diyalog:
Alis Harikalar Diyarında masalını çocukken ve büyüdükten sonra tekrar tekrar okumayan veya metafor-benzetme amaçlı kullanmayan ya da aşağıdaki gibi diyaloglardan alıntı yapmayan sanırım çok azdır.
- Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok.
- Kesinlikle bir yere varırsın, tabii yeteri kadar yürürsen.
- Başlamak, başlamayı düşünmekten iyidir.
- Garip, ucube ya da deli değilim. Sadece benim gerçekliğim sizinkinden farklı.
- Bu sabah kim olduğumu biliyordum ama o zamandan bu zamana çok değiştim.
- Bir şey ne kadar çok benimse o kadar az senin demektir.
- Büyükleri anlamıyorum, o halde büyüyünce kendimi de anlamayacak mıyım?
Bu adaptasyonum ya da alegorimle ne anlatmak istiyorum?
Alis’in harikalar diyarıyla bizim yapay zekalı ve teknolojik harikalarla dolu dünyamız arasında ne benzerlikler var?
1- Alis'in macerası, merakının onu bilinmeyen bir dünyaya, yani Harikalar Diyarına sürüklemesiyle başlamıştı. Bizimki de yapay zekanın yarattığı merakla yeni dünyayı, yeni geleceği keşfetmekle, âdeta yeni bir varoluş heyecanıyla başladı. Tabii ki korkuyoruz ama biliyoruz ki bu merak bize her halükarda yeni ufukların kapısını aralayacak…
2- Alis, Harikalar Diyarında boyut değiştiren, değişik yaratıklarla karşılaşan ve sürekli adaptasyon gerektiren bir ortama adım atmıştı. Bizler de yapay zeka çağında, teknolojinin sunduğu hızlı değişimlere uyum sağlamak ve hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kendimizi sürekli yeniden tanımlamak zorunda kalacağız.
3- Alis'in yaşadıkları, gerçeklik ve algının ne kadar subjektif olabileceğini sorgulatıyordu. Biz de sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın yarattığı deneyimlerle, gerçekliğin algılanışını yeniden şekillendireceğiz. 'Gerçek' kavramının sınırlarını zorlayacak ve genişleteceğiz.
4- Alis, Harikalar Diyarında sürekli mantık ve fiziksel sınırların ötesine geçiyordu.
8- Alis Harikalar Diyarında toplumsal kurallar ve ilişkiler sürekli sorgulanıyor ve alışılagelmişin dışında yeniden yorumlanıyordu.
Sonuç olarak;
Yapay zeka çağındaki biz insanların oluşturduğu “Teknolojik Harikalar Diyarı” ve 'Alice Harikalar Diyarı' arasındaki benzerlikler; keşif ruhunun, yenilikçiliğin, bilinmeyene yolculuk yapmanın, öğrenmenin ve adaptasyonun, bireylerin ve toplumların gelişmesi, daha iyi bir gelecek yaratması için ne kadar hayati olduğunu çok iyi anlatıyor diye düşünüyorum.
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