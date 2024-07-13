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İnsanların Burcunu Bir Çırpıda Anlamak İster misiniz? Bu Özelliklere Bakmanız Yeter!

İnsanların Burcunu Bir Çırpıda Anlamak İster misiniz? Bu Özelliklere Bakmanız Yeter!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 11:24

Astrolojinin 12 burcuyla ilgili farklı iddialar atılır ortaya. Kimisi ikizlerin karasız olduğunu söylerken kimisi de çıkıp 'hayır, en kararsız terazidir' der. Peki bir insanın burcunu bir çırpıda anlamak mümkün mü?

Twitter kullanıcısı Azra Şeneroğlu'nun paylaşımıyla artık evet!

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1. Koç: Bir insanın koç burcu olduğunu anlamak için yüzünün ciddiliğine bakmanız yeterlidir.

1. Koç: Bir insanın koç burcu olduğunu anlamak için yüzünün ciddiliğine bakmanız yeterlidir.

Koç burçları, her an kavgaya hazır bir ifadeye sahiptir. Onların kavgası aslında hayatla!

2. Başak: Duru güzellik başak burçlarını ele verir!

2. Başak: Duru güzellik başak burçlarını ele verir!

Temizlik, titizlik, takıntılar bir yana, bugüne kadar başak burçlarının duru güzelliğinden hiç bahsettik mi? Su gibi güzelliğe sahip birisini görürseniz, bilin ki o kişi bir başak burcu.

3. Balık: Hayatın sillesini yemiş gibi görünen gözlerinden!

3. Balık: Hayatın sillesini yemiş gibi görünen gözlerinden!

Bebek gibi bir yüzü olan balık, ayrıca yorgun gözleriyle oldukça düşünceli gibi görünebilir.

4. Yay: Meraklı bakışlar, bitmeyen enerji, sonsuz mutluluk...

4. Yay: Meraklı bakışlar, bitmeyen enerji, sonsuz mutluluk...

Eğer etrafınızda bu kadar enerjiyi nasıl buluyor, nasıl bu kadar pozitif dediğiniz birisi varsa muhtemelen o kişi bir yay burcudur.

5. Aslan: Hayır, yönetici kişiliğinden değil!

5. Aslan: Hayır, yönetici kişiliğinden değil!

Bir aslan burcunu tanımanın en iyi yolu, onun dışa dönüklüğüne bakmaktır. Bir aslanın gözleri de her zaman canlı ve açıktır.

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6. Akrep: Sinsi denilen akrep burçlarına biraz haksızlık etmiyor muyuz?

6. Akrep: Sinsi denilen akrep burçlarına biraz haksızlık etmiyor muyuz?

Akrep burçlarını da bakışlarından tanıyabilirsiniz! Etrafınızda kısık ve tutkulu bakan birisi varsa, bilin ki kendisi akrep.

7. Yengeç: Bir burcu saçlarının gürlüğünden tanıyabilir misiniz?

7. Yengeç: Bir burcu saçlarının gürlüğünden tanıyabilir misiniz?

Evet! Etrafınızdaki saçı gür insanlar ve tabii yüzü ay gibi olan insanlar muhtemelen birer yengeç burcu.

8. Boğa: Ağırbaşlı ve gözlemleyici...

8. Boğa: Ağırbaşlı ve gözlemleyici...

Bir ortama girdiğinizde köşeye çekilip herkesi gözlemleyen birisi vardır ya, işte o boğa! Ayrıca lükse olan düşkünlüklerini de vurgulamak gerek.

9. Oğlak: Dışarıda hiç böyle görünmüyorsun!

9. Oğlak: Dışarıda hiç böyle görünmüyorsun!

Dışarıdan baktığınızda oldukça soğuk, ketum görünen birisidir oğlak. Fakat bir tanımaya başladınız mı, gözlerinin içinin parladığını göreceksiniz.

10. Kova: Asi bir aura, asla yalnız kalmaktan korkmaz!

10. Kova: Asi bir aura, asla yalnız kalmaktan korkmaz!

Evet, bu kovadan başkası değil. Biraz üstten bakan ama samimi de gelen birisi varsa çevrenizde, onun kova olduğuna emin olabilirsiniz.

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11. İkizler: Kim demiş kararsız diye?

11. İkizler: Kim demiş kararsız diye?

Bütün kararsızlıkları bir yana, ikizleri en iyi tanıma yöntemi hiç şüphesiz gülen gözleri! Yüzlerinde sürekli bir gülümseme olan ikizler, ayrıca oldukça arkadaş canlısıdır.

12. Terazi: Muhtemelen yüzünden bir anlam çıkarmakta zorlanacaksınız!

12. Terazi: Muhtemelen yüzünden bir anlam çıkarmakta zorlanacaksınız!

Teraziler, duygularını kolay kolay belli etmez. Bir terazi burcunu anlamak ise oldukça zor olabilir...

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