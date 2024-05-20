İnsanlara Göre Yalnız Yaşamanın En Kötü 15 Yanı Sizi Çok Şaşırtacak
İnsanlara Göre Yalnız Yaşamanın En Kötü 15 Yanı Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz yalnız kalmaktan korkar ve çekiniriz. Herkesin bu korkusundaki sebebi çok farklı olabilse de bugün, yalnız kalmaktan çekinmelerini anlatan 15 kişinin hikayesine bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Gününde iyi ya da kötü ne olursa olsun eve geldiğince anlatacak birisi olmaması çok üzücü olabiliyor."
2. "Gecenin köründe gizemli bir ses duymak..."
3. "Yemek yerken boğulma korkusu..."
4. "Ev arkadaşın olmadığı için ev kirasından faturaya kadar her şeyi iki kat ödüyor olmak."
5. "Yalnızlık hissi bazen seni üzebiliyor ama alıştıktan sonra o kadar kötü değil."
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6. "Düşüncelerinle tamamen yalnız kaldığında dikkatini dağıtacak birisi olmaması."
7. "Açıkcası bir süre sonra yalnız kalmaya alışıyorsun ve bu sefer farklı insanlarla olmak sana zevk vermiyor ve yalnızlığa alışabiliyorsun."
8. "En yüksek sesten bile daha sesli olan sessizlik..."
9. "Ev işlerini paylaşacak kimsenin olmaması."
10. "Ölürsem kedimin beni yeme olasılığı çok yüksek..."
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11. "Yatağının altındaki canavarla kendi başına savaşman gerekmesi!"
12. "Elindeki para hesaba uymadığında destek alacak kimse olmaması çok üzücü ve korkutucu oluyor."
13. "Evin dağınıklığı için suçlayacak kendimden başka kimse olmaması..."
14. "Kendi başımayken yemek pişiresim gelmiyor ve açıkcası daha fazla sağlıksız yiyorum."
15. "Karanlık odalara girerken anlık bir korkuya kapılmama sebep oluyor."
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