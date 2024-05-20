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İnsanlara Göre Yalnız Yaşamanın En Kötü 15 Yanı Sizi Çok Şaşırtacak

İnsanlara Göre Yalnız Yaşamanın En Kötü 15 Yanı Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 14:01

Hepimiz yalnız kalmaktan korkar ve çekiniriz. Herkesin bu korkusundaki sebebi çok farklı olabilse de bugün, yalnız kalmaktan çekinmelerini anlatan 15 kişinin hikayesine bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Gününde iyi ya da kötü ne olursa olsun eve geldiğince anlatacak birisi olmaması çok üzücü olabiliyor."

1. "Gününde iyi ya da kötü ne olursa olsun eve geldiğince anlatacak birisi olmaması çok üzücü olabiliyor."

2. "Gecenin köründe gizemli bir ses duymak..."

2. "Gecenin köründe gizemli bir ses duymak..."

3. "Yemek yerken boğulma korkusu..."

4. "Ev arkadaşın olmadığı için ev kirasından faturaya kadar her şeyi iki kat ödüyor olmak."

4. "Ev arkadaşın olmadığı için ev kirasından faturaya kadar her şeyi iki kat ödüyor olmak."

5. "Yalnızlık hissi bazen seni üzebiliyor ama alıştıktan sonra o kadar kötü değil."

5. "Yalnızlık hissi bazen seni üzebiliyor ama alıştıktan sonra o kadar kötü değil."

'Ama bazenleri o kadar yalnız oluyorsun ki kendini dışarı atıp ilk gördüğün kişiyle konuşmak istiyorsun.'

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6. "Düşüncelerinle tamamen yalnız kaldığında dikkatini dağıtacak birisi olmaması."

6. "Düşüncelerinle tamamen yalnız kaldığında dikkatini dağıtacak birisi olmaması."

7. "Açıkcası bir süre sonra yalnız kalmaya alışıyorsun ve bu sefer farklı insanlarla olmak sana zevk vermiyor ve yalnızlığa alışabiliyorsun."

7. "Açıkcası bir süre sonra yalnız kalmaya alışıyorsun ve bu sefer farklı insanlarla olmak sana zevk vermiyor ve yalnızlığa alışabiliyorsun."

8. "En yüksek sesten bile daha sesli olan sessizlik..."

8. "En yüksek sesten bile daha sesli olan sessizlik..."

'Sadece uzun süre yalnız olanlar anlar.'

9. "Ev işlerini paylaşacak kimsenin olmaması."

10. "Ölürsem kedimin beni yeme olasılığı çok yüksek..."

10. "Ölürsem kedimin beni yeme olasılığı çok yüksek..."
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11. "Yatağının altındaki canavarla kendi başına savaşman gerekmesi!"

11. "Yatağının altındaki canavarla kendi başına savaşman gerekmesi!"

12. "Elindeki para hesaba uymadığında destek alacak kimse olmaması çok üzücü ve korkutucu oluyor."

12. "Elindeki para hesaba uymadığında destek alacak kimse olmaması çok üzücü ve korkutucu oluyor."

13. "Evin dağınıklığı için suçlayacak kendimden başka kimse olmaması..."

13. "Evin dağınıklığı için suçlayacak kendimden başka kimse olmaması..."

14. "Kendi başımayken yemek pişiresim gelmiyor ve açıkcası daha fazla sağlıksız yiyorum."

14. "Kendi başımayken yemek pişiresim gelmiyor ve açıkcası daha fazla sağlıksız yiyorum."

'Bir partnerimin olması beni daha iyi yaşamaya motive ediyor.'

15. "Karanlık odalara girerken anlık bir korkuya kapılmama sebep oluyor."

15. "Karanlık odalara girerken anlık bir korkuya kapılmama sebep oluyor."

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