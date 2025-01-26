İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

Anladığımız kadarıyla sen evinle alakalı herhangi bir şeye çok da vakit ayırmıyorsun. Çünkü sen ev kuşu değil, dışarıda takılmayı seven birisin. Sen istiyorsun ki ev sadece gece yatacağın yer olsun. Haksız mıyız? Bu yüzden de evinde çok yaşanmışlık veya özenilmiş alanlar yok gibi. Ama sen koşmak için doğmuşsun, hiçbir yere ait olamazsın!