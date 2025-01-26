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İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 10:31

Evimiz bizim hakkımızda çok şey anlatır. Bu yüzden de insanların evimiz hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. Bu test, insanların senin evin hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkaracak!

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1. Evinde genellikle kimleri ağırlıyorsun?

2. Sence senin evinin dekorasyonu nasıl?

3. Misafir geldiğinde ona bunlardan ilk hangisini ikram edersin?

4. Duvarlarında bir şey asılı mı?

5. Sence senin evin ne kadar temiz?

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6. Evine gelenlerin genelde ne dikkatini çeker?

7. Evinin aydınlatması nasıl?

8. Son olarak mutfağını soralım…

“Bu ne kadar kendine has bir ev ya!”

Senin oldukça özgün bir karakterin var. Bu özgün karakter, evine de yansımış. Evinin her yanını özenle döşemiş, karakterini de evine yansıtmaya çalışmışsın. Bu yüzden evine gelen herkes A’dan Z’ye her eşyaya bayılıyor. Yaratıcı bir insan olduğun konusunda şüphemiz yok açıkçası! Evine gelen biri senin düzeninden ve estetik anlayışından etkileniyor. Müthişsin!

“O kadar sıcacık bir yuva ki!”

Sen çok sıcakkanlı birisin. Bu karakter özelliğin evine de yansımış. Senin evine gelen kimse yabancılık çekmiyor, hemen ortama ısınıyor. Sen tam anlamıyla sımsıcacık bir yuvaya sahipsin. İnsanlar sana geldiklerinde huzur buluyorlar desek abartmış olmayız. Her şey hem senin hem de sevdiklerinin konforu için düzenlenmiş. Daha ne istersin ki? Ayrıca evinin her yanı tatlı anılarla dolu…

“Belli ki evde pek vakit geçirmiyor…”

Anladığımız kadarıyla sen evinle alakalı herhangi bir şeye çok da vakit ayırmıyorsun. Çünkü sen ev kuşu değil, dışarıda takılmayı seven birisin. Sen istiyorsun ki ev sadece gece yatacağın yer olsun. Haksız mıyız? Bu yüzden de evinde çok yaşanmışlık veya özenilmiş alanlar yok gibi. Ama sen koşmak için doğmuşsun, hiçbir yere ait olamazsın!

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Radlands
Radlands
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