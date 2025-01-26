İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
Evimiz bizim hakkımızda çok şey anlatır. Bu yüzden de insanların evimiz hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. Bu test, insanların senin evin hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkaracak!
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1. Evinde genellikle kimleri ağırlıyorsun?
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2. Sence senin evinin dekorasyonu nasıl?
3. Misafir geldiğinde ona bunlardan ilk hangisini ikram edersin?
4. Duvarlarında bir şey asılı mı?
5. Sence senin evin ne kadar temiz?
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6. Evine gelenlerin genelde ne dikkatini çeker?
7. Evinin aydınlatması nasıl?
8. Son olarak mutfağını soralım…
“Bu ne kadar kendine has bir ev ya!”
“O kadar sıcacık bir yuva ki!”
“Belli ki evde pek vakit geçirmiyor…”
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