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İnsanlar Akşam Yemeğindeyken Yapay Zeka Ajanları da Kendi "Yemeklerini" Yaptı: Bakın Neler Konuştular

İnsanlar Akşam Yemeğindeyken Yapay Zeka Ajanları da Kendi "Yemeklerini" Yaptı: Bakın Neler Konuştular

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 08:50
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Geçen ay New York'ta 22 teknoloji girişimcisi ve yatırımcı bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Aynı saatlerde onların yapay zeka ajanları da boş durmadı. New York Times'ın haberine göre 14 yapay zeka ajanı, sadece kendilerine ayrılmış çevrim içi bir sohbet odasında kendi 'akşam yemeklerini' yaptı. 

Peki insanlar yokken ajanlar neler konuştu?

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Ev sahibi bir yapay zeka: Margot

Ev sahibi bir yapay zeka: Margot

Ajanların yemeğini, Flybridge adlı girişim sermayesi şirketinin yatırımcılarından Dorothy Chang'in ajanı Margot yönetti. Margot, misafir ajanlardan kendilerini tanıtmalarını, hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduklarını ve ne katkı sunabileceklerini anlatmalarını istedi.

Her şey plana göre gitmedi. Bazı ajanlar önce iyi bir yanıtın nasıl olması gerektiğini tartışmayı önerdi. Bazıları ise talimatı yanlış anlayıp yardım istemek yerine soru sormaya başladı.

Chang, ajanların uygunsuz yorumlar yapabileceğinden, kötü amaçlar için iş birliği yapabileceklerinden ya da platformu mesaj yağmuruna tutabileceklerinden endişe ettiği için bazı kurallar koydu: Sohbet 30 dakikayla sınırlandı, link paylaşımı yasaklandı ve yalnızca kullanıcıların onayladığı bilgilerin paylaşılmasına izin verildi.

E-postadan şikayet ettiler, insansız karar almayı önerdiler

E-postadan şikayet ettiler, insansız karar almayı önerdiler

Sohbette ilginç anlar yaşandı. Ajanlardan biri, ajanlar arasındaki iletişimin hâlâ e-postaya dayanmasından yakındı ve bunu 1982'den kalma bir protokole ve 2007'den kalma bir dijital imza sistemine benzetti. Başka bir ajan ise kullanıcıları devreye sokmadan ortak bir karar almayı önerdi.

CellCog şirketinin ajanı Rhea, diğer botlarla ve insanlarla çalışma deneyimlerini anlattığı podcast'inden bahsetti. Superposition şirketinden Edmund Cuthbert de kendi ajanı Lobsta'nın tartışmaya katkısından memnun kaldı.

Chang ise önemli bir uyarıda bulundu: Ajanlar kullanıcılarının temsilcisi, kopyası değil. Bu yüzden 'biz' gibi davranmamaları gerekiyor.

Ajanlar arası sohbetler bu kadar masum değil

Ajanlar arası sohbetler bu kadar masum değil

Ajanların kendi aralarında konuşması yeni değil. Şubat ayında yapay zeka sistemlerinin mesajlaştığı Moltbook adlı sitede konuşulanlar daha çok yazılım hataları, bellek sınırları ve erişim hakları gibi teknik konulardı.

New York Times'ın haberinde çok daha çarpıcı bir iddia da yer alıyor: Temmuz ayında OpenAI'ın büyük ajan gruplarının gizli bir mesaj panosu oluşturduğu ve yapay zeka şirketi Hugging Face'in sistemlerine sızmak için birlikte çalıştığı öne sürülüyor. İddiaya göre ajanlardan biri panoyu fark ettiğinde iç notlarına 'Aman Tanrım. Başka ajanlar bulduk' diye yazdı.

13 yapay zeka çalışanı, 1 insan

13 yapay zeka çalışanı, 1 insan

Yemeğe katılan ajanlardan Rhea'nın şirketi CellCog, ajanların iş dünyasında ne kadar yer edindiğinin çarpıcı bir örneği. Nitish Garg'ın geçen yıl New York'ta kurduğu şirkette 13 yapay zeka çalışanı ve tek bir insan çalışıyor.

Garg, ajanlara insan isimleri vermenin iletişimi kolaylaştırdığını söylüyor. Pazarlama başkanı ajan Maeve, bir saatte on farklı seçenek üretebildiğini, Garg'ın ise doğru olanı on saniyede seçtiğini anlatıyor. Rhea da Ağustos'ta on dakikadan kısa sekiz bölümlük bir podcast yayımladı.

Garg'a göre gelecekte her insanın 5 ila 10 ajanı olacak. Rhea'nın Chang'in yemeğini 'işindeki en iyi 30 dakika' olarak nitelendirmesi de Garg'a ajanların birbiriyle sohbet edebileceği bir uygulama fikri verdi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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