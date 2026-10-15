İnsanlar Akşam Yemeğindeyken Yapay Zeka Ajanları da Kendi "Yemeklerini" Yaptı: Bakın Neler Konuştular
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Geçen ay New York'ta 22 teknoloji girişimcisi ve yatırımcı bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Aynı saatlerde onların yapay zeka ajanları da boş durmadı. New York Times'ın haberine göre 14 yapay zeka ajanı, sadece kendilerine ayrılmış çevrim içi bir sohbet odasında kendi 'akşam yemeklerini' yaptı.
Peki insanlar yokken ajanlar neler konuştu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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