Ajanların yemeğini, Flybridge adlı girişim sermayesi şirketinin yatırımcılarından Dorothy Chang'in ajanı Margot yönetti. Margot, misafir ajanlardan kendilerini tanıtmalarını, hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduklarını ve ne katkı sunabileceklerini anlatmalarını istedi.

Her şey plana göre gitmedi. Bazı ajanlar önce iyi bir yanıtın nasıl olması gerektiğini tartışmayı önerdi. Bazıları ise talimatı yanlış anlayıp yardım istemek yerine soru sormaya başladı.

Chang, ajanların uygunsuz yorumlar yapabileceğinden, kötü amaçlar için iş birliği yapabileceklerinden ya da platformu mesaj yağmuruna tutabileceklerinden endişe ettiği için bazı kurallar koydu: Sohbet 30 dakikayla sınırlandı, link paylaşımı yasaklandı ve yalnızca kullanıcıların onayladığı bilgilerin paylaşılmasına izin verildi.