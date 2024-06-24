İnsanın Fiziksel ve Zihinsel Olarak Sürekli Gelişmesini Amaçlayan “Transhümanizm” Nedir?
İnsanın Fiziksel ve Zihinsel Olarak Sürekli Gelişmesini Amaçlayan “Transhümanizm” Nedir?
İnsanın hem fiziksel hem de bilişsel yeteneklerinin artırılmasına odaklanan transhümanizm kavramını yakından öğrenmeye hazırsanız başlayalım!
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Transhümanizm, teknolojinin yardımıyla insanı fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmeyi ve insanlığın sınırlarını aşmayı amaçlayan bir felsefi akımdır.
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Temel hedeflerinden biri ise yaşam süresini uzatmaktır.
Fiziksel ve zihinsel güçleri artırmayı odağına alarak çalışma yürütürler.
Aynı zamanda insanlara yeni duygu ve yetiler kazandırmaya çalışırlar.
Aynı zamanda uzaylı yaşamını bulmak ve onunla iletişim kurmak için teknolojiden yararlanmayı savunurlar
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