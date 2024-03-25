Görüş Bildir
Haberler
Finans
İnsani Yardım Sıralamasında Kaçıncıyız? Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan 10 Ülke

etiket İnsani Yardım Sıralamasında Kaçıncıyız? Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan 10 Ülke

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:01

Dünyanın en büyük sorunlarından biri yoksulluk. Bu yoksulluğun önüne geçmek için birçok insani yardım kuruluşu var. Kuruluşlar yanında devletler de insani yardım için belirli bütçeler ayırıyorlar. İnsani yardım yapan ülkelerin sıralamasını merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyada insani yardıma muhtaç olan birçok ülke var. 2023 yılı itibariyle insani yardıma muhtaç olanların sayısı 363 milyonu geçmiş.

2022 yılında ise bu sayı 324,3 milyonmuş. İnsani yardıma muhtaç olanların sayısının artmasının nedenleri arasında savaşlar ve yaşanılan pandemi gibi etkenler öne çıkıyor.

2023 itibariyle en çok insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin başında 29,2 milyon kişiyle Afganistan geliyor. Afganistan'ı ise 28,6 milyon ile Etiyopya izliyor.

Listede savaş halinde olan Ukrayna ve Suriye de var. Ukrayna'da 17,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Suriye'de ise 15,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var.

2023 yılında en çok yardım alan ülke ise Ukrayna olmuş. Ukrayna'ya yapılan yardım miktarı 1.748.000 dolar.

Ukrayna'yı Suriye takip ediyor. Suriye'ye 2023 yılında yapılan yardım miktarı 1.449.000 dolar. Diğer ülkeler ise şöyle:

  • Yemen

  • Etiyopya

  • Somali

  • Afganistan

Türkiye de bu listede yer alıyor. Şubat depremi sonrası zor günler yaşayan Türkiye 520.100 dolar yardım almış.

2022 yılındaki rapora göre ise Türkiye, gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülkeymiş.

Peki, bu ülkelere insani yardımı en çok hangi ülkeler yapıyor ona da bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. ABD

İnsani yardım yapanlar arasında birinci sırayı ABD alıyor. Amerika, 2023 yılında toplamda 9.489.04 dolar yardım yapmış. Bu rakamlarla 2023 yılında en çok yardım yapan ülke oluyor. 2022 yılında da ABD, en çok yardım yapan ülkeymiş.

2. Avrupa Birliği

AB, en çok yardım yapan kuruluşlardan. Ülkeler arasından sıyrılarak en çok yardım yapan kuruluş olan Avrupa Birliği'nin 2023 yılında yaptığı yardım miktarı 2.114.21 dolar.

3. Almanya

AB'yi Almanya izlemiş. En büyük ekonomilerden olan Almanya da insani yardıma muhtaç ülkelere büyük yardımlar yapan bir ülke. 2023 yılında yaptığı yardım miktarı 2.087.98 dolar. Yine önceki yıllarda da Almanya, en çok yardım yapan ülkelerden.

4. İngiltere

4.sırada İngiltere bulunuyor. İngiltere'nin 2023 yılında yaptığı yardım miktarı 754.33 dolar. 2022 yılında da listede yer alan İngiltere, o sene 5.sıradaymış.

5. Birleşmiş Milletler

5. Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler'e bağlı Merkezi Acil Müdahale Fonu 2023 yılında en çok yardım yapanlar arasında 5.sırada. Toplamda yaptığı yardım miktarı 699.96 dolar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Japonya

Japonya'da 2023 yılında en çok yardım yapan ülkeler listesinde bulunuyor. Japonya'nın yaptığı yardım miktarı ise 685.36 dolar.

7. Norveç

Norveç de bu listede yer alıyor. Buna göre Norveç'in 2023 yılında yaptığı yardım miktarı 641.11 dolar.

8. Kanada

Kanada, en çok yardım yapan ülkelerin arasında yer alıyor. 8. sırada yer alan Kanada, 2023 yılında 577.84 dolar yardım yapmış.

9. Fransa

Fransa'nın 2023 yılında yaptığı yardımların miktarı 549.37 dolar.

10. İsviçre

İsviçre, bu listedeki son ülke. İsviçre'nin 2023 yılında yaptığı yardım miktarı 434.98 dolar.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?