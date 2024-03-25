İnsani Yardım Sıralamasında Kaçıncıyız? Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan 10 Ülke
İnsani Yardım Sıralamasında Kaçıncıyız? Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan 10 Ülke
Dünyanın en büyük sorunlarından biri yoksulluk. Bu yoksulluğun önüne geçmek için birçok insani yardım kuruluşu var. Kuruluşlar yanında devletler de insani yardım için belirli bütçeler ayırıyorlar. İnsani yardım yapan ülkelerin sıralamasını merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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Dünyada insani yardıma muhtaç olan birçok ülke var. 2023 yılı itibariyle insani yardıma muhtaç olanların sayısı 363 milyonu geçmiş.
2023 itibariyle en çok insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin başında 29,2 milyon kişiyle Afganistan geliyor. Afganistan'ı ise 28,6 milyon ile Etiyopya izliyor.
2023 yılında en çok yardım alan ülke ise Ukrayna olmuş. Ukrayna'ya yapılan yardım miktarı 1.748.000 dolar.
Türkiye de bu listede yer alıyor. Şubat depremi sonrası zor günler yaşayan Türkiye 520.100 dolar yardım almış.
Peki, bu ülkelere insani yardımı en çok hangi ülkeler yapıyor ona da bakalım...
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1. ABD
2. Avrupa Birliği
3. Almanya
4. İngiltere
5. Birleşmiş Milletler
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6. Japonya
7. Norveç
8. Kanada
9. Fransa
10. İsviçre
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