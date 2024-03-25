İnsani Yardım Sıralamasında Kaçıncıyız? Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan 10 Ülke

Dünyanın en büyük sorunlarından biri yoksulluk. Bu yoksulluğun önüne geçmek için birçok insani yardım kuruluşu var. Kuruluşlar yanında devletler de insani yardım için belirli bütçeler ayırıyorlar. İnsani yardım yapan ülkelerin sıralamasını merak ediyorsan seni içeriğe alalım!