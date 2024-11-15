onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İnsana "Tam Şu An Aile Kurmak İstiyorum" Dedirtecek Kadar Tatlı 10 Ünlü Çift

etiket İnsana "Tam Şu An Aile Kurmak İstiyorum" Dedirtecek Kadar Tatlı 10 Ünlü Çift

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 23:01

Bazı ünlü çiftler bizi aşka inandırıp aile kurmak istetecek kadar tatlı olabiliyor. Bu içeriğimizde o tatlı ünlü ailelerden bahsettik. Gözlerimizden kalpler çıkartmayı başardılar. 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Blake Lively & Ryan Reynolds

Bu ikilinin birbirlerine olan aşkı, en yakın arkadaş olmaları, her zaman yaptıkları komiklikler... Her anlamda o kadar tatlı bir aile ki!

2. Meghan Trainor & Daryl Sabara

Meghan ve Daryl çifti o kadar kendine has ki, insan onlara bakınca gerçekten de aile yaşamlarının ne kadar sıcak olduğunu hissediyor. Tatlılığın vücut bulmuş hali gibiler. 💖

3. Chrissy Teigen & John Legend

John Legend'ın All of Me şarkısında aşkını tüm dünyaya duyurduğu bu güzel aile en son bir bebeklerini kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Birbirine fazlasıyla bağlılar. 🥺

4. Behati Prinsloo & Adam Levine

İlişkilerinde ufak çalkantılar yaşasalar da beraber çabalayarak düzelttiler ve şu anda birlikte tatlı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ayrıca bu ikilinin birlikte mükemmel göründüğüne şüphe bile yok!

5. Rosie Huntington-Whiteley & Jason Statham

Bu ikilinin aşkına aşık olmayan, onları görünce gözlerinden kalpler çıkarmayan var mıdır? Hiç sanmıyoruz! Rosie ve Jason mükemmelliğin sözlük tanımı gibi. 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Victoria Beckham & David Beckham

Beckham ailesinin öyle bir büyüsü ve güçlü duruşu var ki, dışarıdan görenleri büyülemeyi başarıyorlar. Bu kadar güçlü dursalar da birbirleriyle olan ilişkilerinde sıcak tavırları onları daha da tatlı yapıyor!

7. Jada Smith & Will Smith

Smith ailesinin Oscar Ödül Töreni'nde yaşadığı talihsiz olaydan sonra birbirlerine daha da bağlandıkları söyleniyor. Jada ve Will'in 1997'den beri süren evlilikleri Hollywood'un favorilerinden biri.

8. Beyonce & Jay-Z

Birlikte müzik yaparak başlayan aşklarının ardından belki de günümüzün en güçlü ailesi kuruldu! Başlangıçta evliliklerini medyaya daha açık bir şekilde yaşayan çift, ikizlerinin olmasından sonra aile yaşantılarını daha fazla gizlemeye başladı.

9. Rihanna & A$AP Rocky

Özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen bir başka çift de Rihanna ve A$AP Rocky. Her ne kadar elimizde onlara dair çok az görüntü olsa da ne kadar tatlı olduklarını bir iki fotoğraf karesiyle de anlayabiliyoruz! 😇

10. Neil Patrick Harris & David Burtka

How I Met Your Mother'daki çapkın hallerine alışık olduğumuz Neil, gerçek hayatta hiç öyle biri değil! Neil ve David, modern aşk masallarına inanmamızı sağlıyorlar! 🥰

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın