İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'nin Eşiyle İlgili Esprisi Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'nin Eşiyle İlgili Esprisi Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'nin uygunsuz esprisi ülkeyi ayağa kaldırdı. Cinsel tacizlerde kadınları uyutmak için kullanılan bir ilaç hakkında konuşurken eşiyle ilgili espiri yapan Cleverly özür diledi.
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İçişleri Bakanı James Cleverly'nin eşi ile ilgili yaptığı espriye İngiltere'de birçok tepki geldi.
Cleverly'nin Başkanlık Konut'nda düzenlenen bir resepsiyonda cinsel tacizlerde kadınları uyutmak için kullanılan ilaçlar ile söyledikleri ülkeyi ayağa kaldırdı.
Cleverly'nin "Ben eşimin içeceğine her akşam biraz atıyorum, bu gerçekten yasa dışı değil." sözleri vatandaşlar ve siyasetçiler tarafından tepki aldı.
İngiliz medyasının haberlerine göre Cleverly'nin "Uzun bir evliliğin sırrı hafif uyuşturulmuş biriyle birlikte olmak, böylelikle sizden daha iyi bir erkek olduğunu asla fark edemezler" dediği de kayıtlara geçti.
Daha önce kadına şiddet problemi ile olan savaşın kendisi için bir öncelik olduğunu söyleyen Cleverly, tepkilerin artmasıyla geri adım atarak özür diledi.
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Sözlerinin özel bir görüşmede söylendiğini fakat uygunsuz olduğunu kabul eden Cleverly'nin sözcüsü ise "İçişleri Bakanı, ironik bir espri olduğu açık olan sözleri için özür diliyor" dedi.
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