İngiltere’de İlginç Olay: Polis, Abdullah Gül’ün Eşinin Çantasından Paraları Çalmış
İngiltere’de İlginç Olay: Polis, Abdullah Gül’ün Eşinin Çantasından Paraları Çalmış
Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ün İngiltere ziyaretinde yaşananlar gündem oldu. İngiliz polisi, ülkeden çıkışta Hayrünnisa Gül’ü sıkı şekilde aramış ve çantasındaki içinde para bulunan 3 zarfı çalmış. Abdullah Gül’ün basın danışmanı da olayı doğruladı ve yetkili makamların yaşananları yakından incelediğini söyledi.
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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi ile birlikte geçtiğimiz günlerde yönetim kurulunda bulunduğu Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin yönetim kuruluna katılmak için İngiltere’ye gitti.
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TürkTime’den Talat Atilla’nın haberine göre, Gül çifti ülkeden çıkışta İngiliz polisi tarafından prosedürde olmamasına rağmen sıkı şekilde aranmış.
Polisler, Hayrünnisa Gül’ün çantasında bulunan 3 zarfı da “çalmış”.
Abdullah Gül ve eşi polisin sıkı aramasından rahatsız olsa da sorun çıkmaması ve uçağı kaçırmamak için itiraz etmemiş ve ülkeye dönüş yapmış.
Ancak Hayrünnisa Gül’ün çantasındaki içerisinde para bulunan zarfların çalındığını gören çift adeta şok yaşamış.
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Abdullah Gül’ün basın danışmasını Biral Avşar da yaşananları doğrularken, İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilginlendiğini söyledi.
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Siz çalınan pralarınızın hesabını soracak makam ve sonrasındaki işlemlerden eminsiniz. Ya T.C. vatandaşları onca senedir çalınan haklarımız, paralarımız, hay... Devamını Gör
bunlar polisten çalmışlar , yavuz hırsız bunlar, memleketin yarısını yedi bu aile... Oğlu değil mi tüm Canada ürünlerini ülkeye sokup turk çiftçisinin bitirdi.
Bizim paralar yanii