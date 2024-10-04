İngiltere’de İlginç Olay: Polis, Abdullah Gül’ün Eşinin Çantasından Paraları Çalmış

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ün İngiltere ziyaretinde yaşananlar gündem oldu. İngiliz polisi, ülkeden çıkışta Hayrünnisa Gül’ü sıkı şekilde aramış ve çantasındaki içinde para bulunan 3 zarfı çalmış. Abdullah Gül’ün basın danışmanı da olayı doğruladı ve yetkili makamların yaşananları yakından incelediğini söyledi.