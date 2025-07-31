İnfaz Koruma Memuru Personel Alımı Ne Zaman? İnfaz Koruma Memuru Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içinde toplam 20 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alım kapsamında en çok kadro, infaz ve koruma memuru (İKM) pozisyonu için ayrıldı. Peki, infaz koruma memuru alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar için gerekli başvuru şartları ve süreçlere dair tüm detaylar içeriğimizde...