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İnfaz Koruma Memuru Personel Alımı Ne Zaman? İnfaz Koruma Memuru Başvuru Şartları

İnfaz Koruma Memuru Personel Alımı Ne Zaman? İnfaz Koruma Memuru Başvuru Şartları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 18:49

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içinde toplam 20 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alım kapsamında en çok kadro, infaz ve koruma memuru (İKM) pozisyonu için ayrıldı. Peki, infaz koruma memuru alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar için gerekli başvuru şartları ve süreçlere dair tüm detaylar içeriğimizde...

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İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman Başlıyor?

İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman Başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Temmuz 2025’te duyurduğu Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı kapsamında infaz ve koruma memuru pozisyonu için başvurular 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (turkiye.gov.tr) platformu aracılığıyla yapılacak. Bu alımda toplam 3.172 infaz koruma memuru istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre süreç elektronik ortamda yürütülecek.

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Başvuru Şartları

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Başvuru Şartları

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • T.C. vatandaşı olmak

  • Yaş şartı: 1 Ocak 2025 itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1995 ve sonrası doğumlular)

  • Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak

  • KPSS şartı: 2024 KPSS’den;

  • - Lisans mezunları için KPSSP3,

  • - Ön lisans için KPSSP93,

  • - Ortaöğretim için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almak

  • Boy-kilo şartı:

  • - Erkeklerde minimum 170 cm boy

  • - Kadınlarda minimum 160 cm boy

  • - Boyun son iki hanesi ±10 kg toleranslı kiloya sahip olmak

  • Sağlık şartı: Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “İnfaz ve Koruma Memuru Olur” ibareli sağlık raporu almak

  • Adli sicil ve güvenlik soruşturması: Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

  • Fiziki yeterlilik ve mülakat: Adaylar boy-kilo ölçümünün ardından sözlü mülakata alınacak.

İnfaz Koruma Memuru Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

İnfaz Koruma Memuru Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Tüm başvuru süreci e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (www.turkiye.gov.tr) platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, 1 Ağustos - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmalı, gerekli belgeleri sisteme yüklemelidir. Tercih edilecek il ve pozisyonlara göre başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara katılacak.

İnfaz Koruma Memuru KPSS Puan Şartı Kaç?

İnfaz Koruma Memuru KPSS Puan Şartı Kaç?

2025 yılı infaz koruma memuru alımında geçerli KPSS puan türleri ve alt sınır puanlar şunlardır:

  • Lisans mezunları: KPSSP3 – en az 70 puan

  • Ön lisans mezunları: KPSSP93 – en az 70 puan

  • Ortaöğretim mezunları: KPSSP94 – en az 70 puan

Adayların bu puan türlerinden belirtilen barajı geçmiş olması şarttır. Ayrıca sözlü sınav başarı puanı da nihai sıralamada etkili olacaktır.

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Gerekli Belgeler

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında adaylardan şu belgeler istenebilir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Mezuniyet belgesi veya diploması

  • 2024 KPSS sonuç belgesi

  • Sağlık raporu (başvuru sonrasında)

  • Adli sicil kaydı

  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Başvuru sistemine eksiksiz yüklenen belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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