İnfaz Koruma Memuru Personel Alımı Ne Zaman? İnfaz Koruma Memuru Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içinde toplam 20 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alım kapsamında en çok kadro, infaz ve koruma memuru (İKM) pozisyonu için ayrıldı. Peki, infaz koruma memuru alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar için gerekli başvuru şartları ve süreçlere dair tüm detaylar içeriğimizde...
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İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman Başlıyor?
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İnfaz Koruma Memuru (İKM) Başvuru Şartları
İnfaz Koruma Memuru Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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