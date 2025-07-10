İndirimler Bizi Nasıl Etkiliyor? Beynimiz Gerçekten İndirimleri Görünce Nasıl Tepki Veriyor?

İtiraf edelim: İhtiyacımız olmasa da indirimdeydi diyerek alışveriş yapıyoruz. Bu söylem aslında finansal bir savunma mekanizması. Harcadığımız parayı rasyonelleştirmenin bir yolu bu.

Kendimizi kötü hissetmemek için “normalde 300 TL ama ben 180’e aldım” demek, beynimizin suçluluk duygusunu bastırmasına yardımcı oluyor. Yani indirimi değil, vicdanımızı satın alıyoruz.