İndirimler Bizi Nasıl Etkiliyor? Beynimiz Gerçekten İndirimleri Görünce Nasıl Tepki Veriyor?
'Online alışverişte %70’e varan fırsatlar!', mağaza camlarında '2 al 1 öde!', sepet ekranında 'Sadece bugün geçerli!' yazılarını görüyoruz sürekli. Hepimiz bu sahnelere defalarca denk gelmiş ve çoğu zaman da kendimizi alışveriş yaparken bulmuşuzdur.
Peki bu indirimlere neden bu kadar kolay kanıyoruz? Beynimiz bu etiketleri gördüğünde gerçekten neler yaşıyor? Sadece cüzdanımız değil, karar mekanizmamız da etkileniyor olabilir mi? Hadi gel, birlikte bu öğrenelim.
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Beynimiz indirimi ödül gibi algılıyor, dopamin fışkırıyor!
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Sınırlı süreli kampanyalar aciliyet hissi yaratıyor, mantık devre dışı kalıyor.
İndirimdeydi, o yüzden aldım diyip vicdanımızı rahatlatıyoruz...
İndirimli fiyatları görünce ürünün değerini sorgulamayı hemen unutuyoruz.
İndirim, ihtiyaç listemizi alt üst ediyor.
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Beyin indirimi görünce mantıktan çok duygularla hareket ediyor.
Gerçek indirim mi yoksa algı oyunu mu? Ayırt etmek kolay değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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