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İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
13.04.2024 - 11:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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13 - 19 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 700 gr 149,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 700 gr 149,50 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 700 gr 99 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 59 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 75 TL

  • Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Zeo Kırma Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Çerezya İthal Dakota Çekirdeği 250 gr 29,50 TL

  • Elidor Saç Kremi ÇEşitleri 350 ml 69,50 TL

  • Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 59,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 66 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 69,90 TL 

  • Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 89 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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18 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL

APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL
onedio.com

Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL

Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

  • Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

  • JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

  • Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

  • Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

Tablet arayışında olanlar için en çok tercih edilen tablet önerileri burada.

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
onedio.com

  • Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL

Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL
onedio.com

  • Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

  • Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

  • Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

  • Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

  • Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

  • Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

  • Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL

Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL

  • Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL

  • Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL

  • Renkli Cam Kase 39,90 TL

  • Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL

  • Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL

İndirimli Paşabahçe ürünleri burada sizi bekliyor.

Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL

Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL
onedio.com

  • Cem Nero Derin Tencere 329 TL

  • Cem Nero Tava 179 TL

  • Döküm Kek Kalıbı 279 TL

  • Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL

  • Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL

  • Metal Sporcu Matarası 159 TL

  • Katlanabilir Rende 64,90 TL

  • Sunum Tepsisi 14.90 TL

  • Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL

Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL

Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL
onedio.com
  • Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL

Terlik çeşitleri;

Terlik çeşitleri;
onedio.com

Uygun fiyatlısından öne çıkan markalarda yer alan indirimli terliklerin tamamına buradan da bakabilirsiniz.

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12V Akülü Araba 5.999 TL

12V Akülü Araba 5.999 TL
onedio.com

  • 12 Jant Bisiklet 999 TL

  • Triathlon Dart Seti 179 TL

  • Triathlon Işıklı Scooter 499 TL

  • Oyuncak Fileli Pota 115 TL

Çocukların sevdiği birbirinden güzel ürünlerde yer alan indirimlere de buradan göz atabilirsiniz.

Oyuncak Hamburger/ Cup Cake Seti 49,90 TL

Oyuncak Hamburger/ Cup Cake Seti 49,90 TL
onedio.com

  • Oyuncak Masa Üstü Mutfak Seti 189 TL

  • Balon Atan Oyuncak 59,90 TL

  • Oyuncak Doktor Seti 129 TL

  • Bultak Kaplumbağa 279 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL
onedio.com

  • Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 499 TL

  • Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 239 TL

  • Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL

  • Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 119 TL

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19 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com

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onedio.com
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Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
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  • Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL

  • LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

  • Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

  • Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

  • Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

  • Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

  • Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

  • Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

  • Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL

  • Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
onedio.com

  • Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

  • Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

  • Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

  • Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

  • Universal Basketbol Topu 239 TL

  • Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

  • MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

  • Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

İndirimde yer alan ve en çok tercih edilen bisikletlere buradan da göz atabilirsiniz.

Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL

Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL
onedio.com

  • Kot Görünümlü Taşlı Tayt 85 TL

  • Kız Çocuk Tüllü Elbise 159 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Ayakkabı 259 TL

  • Bileklik Yapma Seti 279 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
onedio.com

  • Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

  • Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

  • Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL

  • Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL

  • Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL

  • Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

  • Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL

  • Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL

  • Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Dondurmalık 23,50 TL

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL

  • Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL

  • Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL

  • Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL

  • Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL

  • Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL

  • Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL

  • Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL

  • Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL

  • Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL

  • Süzgeçli Maşa 59 TL

  • Kaşıklık 42,50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL

Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;
onedio.com

Çocukların sevdiği birbirinden güzel ürünlerde yer alan indirimlere de buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çift Toka Terlik 99 TL

Çift Toka Terlik 99 TL
onedio.com

Uygun fiyatlısından öne çıkan markalarda yer alan indirimli terliklerin tamamına buradan da bakabilirsiniz.

ŞOK 13 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Chantale Sabahlık 279 TL

Chantale Sabahlık 279 TL
onedio.com

  • Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL 

  • Spor Tayt 79,95 TL 

  • Slzanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 229 TL 

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL 

  • 2'li Erkek Çorap 29,95 TL 

  • 2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL 

  • 3'lü Desenli Kadın Çorap 59,95 TL 

  • 3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL 

  • Kum Boyama Seti 99,95 TL

  • Gokidy Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL 

  • Dönüşen Robot Arabalar 79,95 TL 

  • Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

  • Minii Kepçeli Traktör / Mini Kamyon 49,95 TL 

  • Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL 

  • Aksesuarlı Bebek Pet 99,95 TL  

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL

Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL

Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL
onedio.com

  • Toronto Köşe Takımı 7.599 TL

  • Avrupa & Miray Siyah Masa Takımı 3.699 TL

  • Rustik % Miray Beyaz Masa Seti 2.999 TL

  • Floransa Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Mina Sepetli Banyo Dolabı 2.199 TL

  • Nirvana Ayakkabılık 1.799 TL

  • Pietra Tv Ünitesi 2.299 TL

  • Atlas Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL

Mobilyada yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
onedio.com

  • Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

  • Samsung Windfree Premium 12000 BTU Klima 29.999 TL

  • Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

  • Samsung Galaxy S23 Cep Telefonu 30.699 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB CD'li OYun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

  • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

En çok tercih edilen klimalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Tefal Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer daha uygun fiyata burada.

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