İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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13 - 19 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 700 gr 149,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde
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18 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL
Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
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Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL
Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL
Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL
Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL
Terlik çeşitleri;
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12V Akülü Araba 5.999 TL
Oyuncak Hamburger/ Cup Cake Seti 49,90 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL
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19 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
Oyuncak Çeşitleri;
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Çift Toka Terlik 99 TL
ŞOK 13 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Chantale Sabahlık 279 TL
Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL
iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
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