İnci Taneleri 1. Bölüm İzleme Ekranı: İnci Taneleri İlk Bölüm Tek Parça Full İzle
İnci Taneleri 1. Bölüm İzleme Ekranı: İnci Taneleri İlk Bölüm Tek Parça Full İzle
Kanal D ekranlarının iddalı yapımı İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Ünlü senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor. Hal böyle olunca, dizinin ilk bölümü ise seyirciden tam not almayı başardı. Peki, İnci Taneleri ilk bölümünde neler oldu?
Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; İnci Taneleri 1. bölüm tek parça full izleme ekranı...
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Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirci karşısına çıktı.
Dizinin fragmanına 'Dilber' dansıyla Hazar Ergüçlü'nün performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiir damga vurmuştu.
Peki, İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde neler oldu?
İnci Taneleri 1. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı
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