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İnci Taneleri 1. Bölüm İzleme Ekranı: İnci Taneleri İlk Bölüm Tek Parça Full İzle

İnci Taneleri 1. Bölüm İzleme Ekranı: İnci Taneleri İlk Bölüm Tek Parça Full İzle

Yılmaz Erdoğan Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.01.2024 - 11:14

Kanal D ekranlarının iddalı yapımı İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Ünlü senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor. Hal böyle olunca, dizinin ilk bölümü ise seyirciden tam not almayı başardı. Peki, İnci Taneleri ilk bölümünde neler oldu? 

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; İnci Taneleri 1. bölüm tek parça full izleme ekranı...

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Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirci karşısına çıktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirci karşısına çıktı.

Hazırlık çalışmaları iki yıl süren iddialı yapımın ilk bölümü heyecanla bekleniyordu. İnci Taneleri, ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.

Dizinin fragmanına 'Dilber' dansıyla Hazar Ergüçlü'nün performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiir damga vurmuştu.

Dizinin fragmanına 'Dilber' dansıyla Hazar Ergüçlü'nün performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiir damga vurmuştu.

Son günlerde 'Dilber'in dans sahnesiyle dillerden düşmeyen dizinin ikinci bölümü de şimdiden merak konusu oldu.

Peki, İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde neler oldu?

Peki, İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde neler oldu?

İnci Taneleri'nin ilk bölümünde, yıllar önce eşini öldürmek suçuyla cezaevine giren Azem tahliye oluyor. Cezaevinde kurduğu dostlukların daha da sağlamlaşacağı tahliye ile birlikte, Azem'in kendisine kuracağı yeni hayatın mücadelesi başlıyor... 

Azem, ölümünden sorumlu tutulduğu eşi Hande'nin mezarını ziyaret ediyor. Fragmana damgasını vuran şiirinin 'Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış!' dizelerini okurken duygu dolu anlar yaşıyor. Kalacağı otele yerleşmek üzereyken bir yandan da telefonda iş görüşmesi yapan Azem, Zerre ile karşılaşıyor. Zerre'nin argo konuşmasından rahatsız olan Azem ile Zerre arasında münakaşa yaşanıyor. Tartışmaya Zerre'nin kuzeni Dilber de dahil oluyor. 

Daha ilk tanışmadan olaylar başlıyor... Dilber ile yolları kesişen Azem'in başı Zahir'le belaya giriyor. Çünkü Dilber'in zorla evlendirildiği Zahir, Azem ile Dilber'i öpüşürken görüyor. Olayların bir nebze de olsa durulmasının ardından Azem, eski dostları ile bir araya geliyor. Nergis ve Kasım'ın evinde Azem'in yıllar önce kimseye anlatmadığı gerçekten söz ediliyor. Azem yemek sonrası otele giderken karşısına Zahir çıkıyor. Üstelik Zahir, yalnız değil...

İnci Taneleri 1. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

İnci Taneleri 1. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

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