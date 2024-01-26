İnci Taneleri 1. Bölüm İzleme Ekranı: İnci Taneleri İlk Bölüm Tek Parça Full İzle

İnci Taneleri'nin ilk bölümünde, yıllar önce eşini öldürmek suçuyla cezaevine giren Azem tahliye oluyor. Cezaevinde kurduğu dostlukların daha da sağlamlaşacağı tahliye ile birlikte, Azem'in kendisine kuracağı yeni hayatın mücadelesi başlıyor...

Azem, ölümünden sorumlu tutulduğu eşi Hande'nin mezarını ziyaret ediyor. Fragmana damgasını vuran şiirinin 'Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış!' dizelerini okurken duygu dolu anlar yaşıyor. Kalacağı otele yerleşmek üzereyken bir yandan da telefonda iş görüşmesi yapan Azem, Zerre ile karşılaşıyor. Zerre'nin argo konuşmasından rahatsız olan Azem ile Zerre arasında münakaşa yaşanıyor. Tartışmaya Zerre'nin kuzeni Dilber de dahil oluyor.

Daha ilk tanışmadan olaylar başlıyor... Dilber ile yolları kesişen Azem'in başı Zahir'le belaya giriyor. Çünkü Dilber'in zorla evlendirildiği Zahir, Azem ile Dilber'i öpüşürken görüyor. Olayların bir nebze de olsa durulmasının ardından Azem, eski dostları ile bir araya geliyor. Nergis ve Kasım'ın evinde Azem'in yıllar önce kimseye anlatmadığı gerçekten söz ediliyor. Azem yemek sonrası otele giderken karşısına Zahir çıkıyor. Üstelik Zahir, yalnız değil...