İnceleme: Yapay Zekanın Derin Tarihi

Tamam, belki biraz abarttık, ama yapay zekanın tarihi aslında çok eski zamanlara dayanıyor. İlk bilgisayarlar ve algoritmalar, 20. yüzyılın ortalarında hayatımıza girdi. Ancak, mağara duvarlarına çizilmiş şekillerin aslında birer algoritma olduğunu kim bilebilir ki?