İnceleme: Yapay Zekanın Derin Tarihi
İnceleme: Yapay Zekanın Derin Tarihi
Yapay Zeka, bugünlerde herkesin dilinde. Peki, bu akıllı makinelerin kökleri nereye dayanıyor? Gelin, zaman makinesine binip yapay zekanın derin tarihine bir yolculuk yapalım. Hazır olun, geçmişe gidiyoruz!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Tarih Öncesi Dönem: Mağara Duvarlarına Çizilen İlk Algoritmalar
2. 1950'ler: Yapay Zekanın Babası Alan Turing ve Turing Testi
3. 1960'lar ve 70'ler: Yapay Zeka Kışı
4. 1980'ler: Yapay Zeka'nın Yeniden Doğuşu
5. 21. Yüzyıl: Altın Çağ
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Söz: Yapay Zeka'nın Geleceği
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda