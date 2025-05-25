İnatçı Lekelere Son: Denenmiş 11 Ev Yapımı Temizlik Formülü
Evin her köşesi pırıl pırıl olsun istiyoruz ama bazı inatçı lekeler var ki resmen bizi çileden çıkarıyor. Marketten aldığımız ürünler de bazen yetmiyor bazen de hem cebimizi hem ciğerimiz yakıyor. İşte bunun için mucizevi ev yapımı temizlik formüllerini senin için derledik! Üstelik hepsi denenmiş ve işe yaradığı kanıtlanmış tarifler!
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1. Limon ve tuzun gücüyle paslara ve kirece elveda!
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2. Beyaz sirke ile çamaşır lekelerini yok et!
3. Mısır nişastası ile halı ve kumaş lekelerine kesin çözüm!
4. Maden suyu ile yeni oluşan lekeleri hızlıca çıkar!
5. Zeytinyağı ve sirke ile ahşap mobilyaları parlat!
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6. Kabartma tozu ve sirke ile yanmış tencere ve tavayı şipşak temizle!
7. Sirkeli su ile cam ve ayna temizliğini kusursuz hale getirebilirsin!
8. Yağlı tencereleri sirke ve su ile zahmetsizce temizle!
9. Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu ile yapışkan yüzeyleri temizle.
10. Lavanta yağı ve su ile çok inatçı olmayan lekeleri doğal bir şekilde çıkar!
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11. Lavabo giderindeki kalıntı ve lekeler için kabartma tozu ve sirke kullan!
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