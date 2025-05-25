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İnatçı Lekelere Son: Denenmiş 11 Ev Yapımı Temizlik Formülü

etiket İnatçı Lekelere Son: Denenmiş 11 Ev Yapımı Temizlik Formülü

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 13:01

Evin her köşesi pırıl pırıl olsun istiyoruz ama bazı inatçı lekeler var ki resmen bizi çileden çıkarıyor. Marketten aldığımız ürünler de bazen yetmiyor bazen de hem cebimizi hem ciğerimiz yakıyor. İşte bunun için mucizevi ev yapımı temizlik formüllerini senin için derledik! Üstelik hepsi denenmiş ve işe yaradığı kanıtlanmış tarifler!

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1. Limon ve tuzun gücüyle paslara ve kirece elveda!

1. Limon ve tuzun gücüyle paslara ve kirece elveda!

Özellikle metal eşyalardaki kireç ve pas, zamanla estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye dönüşüyor. Bu tür lekeler için doğal bir çözüm arıyorsan limon ve tuz ikilisi imdadına yetişiyor. Lekenin üzerine taze sıkılmış limon suyu dök ve üzerine bolca tuz serp. Bir süre bekledikten sonra nemli bir sünger veya bezle ovalayarak temizle.

2. Beyaz sirke ile çamaşır lekelerini yok et!

2. Beyaz sirke ile çamaşır lekelerini yok et!

Çay, kahve veya ter lekeleri gibi inatçı çamaşır lekeleri, zamanla kıyafetleri kullanılamaz hale getirebilir. Ancak beyaz sirke, bu tür lekelerle mücadelede oldukça etkili. Lekenin üzerine doğrudan beyaz sirke dök ve yaklaşık 15-20 dakika beklet, ardından da çamaşır makinesinde normal yıkama programında yıkamaya ayarla, işte bu kadar kolay!

3. Mısır nişastası ile halı ve kumaş lekelerine kesin çözüm!

3. Mısır nişastası ile halı ve kumaş lekelerine kesin çözüm!

Halı ve kumaşlardaki yağ lekeleri, özellikle kazara dökülen yiyecek ve içecekler sonrasında sıkça karşılaşılan bir sorun. Bunun için lekenin üzerine mısır nişastası serpip hafifçe bastırarak ya da kalın bir macun elde edinceye kadar yeterli suyla karıştırarak lekeli bölgeye sür, birkaç saat beklettikten sonra nişastayı süpürgeyle çek ya da elde veya makinede yıka.

4. Maden suyu ile yeni oluşan lekeleri hızlıca çıkar!

4. Maden suyu ile yeni oluşan lekeleri hızlıca çıkar!

Maden suyundaki karbonat kumaşın liflerine nüfuz ederek lekeri çıkarıyor ancak bu yöntem eski ve kurumuş lekelerde işe yaramaz, bu nedenle yalnızca yakın zamanda gömleğinde, koltuğunda veya halında leke oluştuysa uygulanmalı. Unutma, maden suyu ne kadar karbonatlı olursa leke çıkarıcı olarak da o kadar iyi çalışır.

5. Zeytinyağı ve sirke ile ahşap mobilyaları parlat!

5. Zeytinyağı ve sirke ile ahşap mobilyaları parlat!

Ahşap mobilyalar zamanla parlaklığını yitirip matlaşabiliyor. Bu durumda bir ahşap eşyan varsa eşit miktarda zeytinyağı ve sirkeyi karıştırarak doğal bir ahşap cilası elde edebilirsin. Karışımı hazırladığında parlatmak istediğin bölgeye birkaç kere sık ve yumuşak bir bezle sil.

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6. Kabartma tozu ve sirke ile yanmış tencere ve tavayı şipşak temizle!

6. Kabartma tozu ve sirke ile yanmış tencere ve tavayı şipşak temizle!

Kabul edelim ki tava ve tenceredeki yanıklar hepimizin korkulu rüyası ama bunu temizlemek son derece kolay! Pek çok çözümünden biriyse tava/tencereye ince bir tabaka sirke ekleyip ardından kabartma tozu dökmek. İster birkaç saat beklet ister gece boyunca durduktan sonra tencere/tavayı fırça veya çizmeyen süngerle temizle.

7. Sirkeli su ile cam ve ayna temizliğini kusursuz hale getirebilirsin!

7. Sirkeli su ile cam ve ayna temizliğini kusursuz hale getirebilirsin!

Cam ve aynalarda oluşan lekeler ve buğulanmalar hepimizin canını sıkan bir durum. Bu izleri geçirmek içinse 1/4 bardak beyaz sirke ile 1 bardak suyu karıştırarak doğal bir temizlik spreyi hazırlayabilirsin. Karışımı doğrudan beze ya da cama püskürt ve mikrofiber bir bez kullanarak aynanın üstünden başlayıp aşağı doğru S şeklinde sil.

8. Yağlı tencereleri sirke ve su ile zahmetsizce temizle!

8. Yağlı tencereleri sirke ve su ile zahmetsizce temizle!

Tenceredeki yağı gidermek için iki üç kere yıkamak yerine eşit oranda sirke ve suyu karıştır. İster bir sprey şişeye tek seferlik ya da birkaç kullanımlık hazırla. Karışımı tavanın/tencerenin yağlı bölgelerine bir sprey şişesi yardımıyla püskürt ve birkaç dakika beklet. Daha sonra tavayı/tencereyi bir sünger veya fırça ile temizle ve suyla iyice durula.

9. Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu ile yapışkan yüzeyleri temizle.

9. Hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu ile yapışkan yüzeyleri temizle.

Yüzeylerde hoş olmayan bir görüntü yaratan etiket veya yapışkan kalıntıları herkesi baş belası. Bunu önleyen formül ise 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile 1 yemek kaşığı kabartma tozu. Karışımı macun kıvamına getirene kadar karıştır ve yapışkan kalıntının üzerine sür, birkaç dakika beklettikten sonra bezle silerek temizle.

10. Lavanta yağı ve su ile çok inatçı olmayan lekeleri doğal bir şekilde çıkar!

10. Lavanta yağı ve su ile çok inatçı olmayan lekeleri doğal bir şekilde çıkar!

Kimyasal içerikli temizlik ürünleri yerine doğal bir temizlik spreyi hazırlamak isteyenler için lavanta yağı ideal bir seçenek. Yapımı ise çok kolay: 3-5 damla lavanta yağı ile 1 bardak suyu karıştırarak sprey şişesine doldur. Ardından masadan rafa, dolaptan tezgaha kadar çeşitli lekeli yüzeylerde temizlik amacıyla kullanabilirsin.

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11. Lavabo giderindeki kalıntı ve lekeler için kabartma tozu ve sirke kullan!

11. Lavabo giderindeki kalıntı ve lekeler için kabartma tozu ve sirke kullan!

Lavabon bir süredir suyu yavaş çekiyorsa boruları ısıtmak için musluktan bir dakika sıcak su aksın. Ardından yarım bardak kadar karbonatı kanalizayona dök, üstüne de iki kat oranında miktarda sirkeyi ekle. Gideri kapatıp 10-15 dakika bekledikten sonra tekrardan musluktan sıcak suyu açarak boruların temizlenmesini sağla.

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