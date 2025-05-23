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İnan Kıraç'ın Hastaneden Kaçırıldığı İddiasına Soruşturma Başlatıldı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İnan Kıraç'ın Hastaneden Kaçırıldığı İddiasına Soruşturma Başlatıldı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 10:03

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddia edilmişti.

Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddia edilmişti.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. 

Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın geçmişinde ne olmuştu?

Olayın geçmişinde ne olmuştu?

İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına almıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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