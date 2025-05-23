İnan Kıraç'ın Hastaneden Kaçırıldığı İddiasına Soruşturma Başlatıldı: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
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Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddia edilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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