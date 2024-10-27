IMF’in Yakın Dönemde Borç Verdiği 13 Ülke

Arjantin ve IMF’in ilişkisinde yeni bir sayfa açılmadı, çünkü Arjantin’in IMF ile olan borç hikayesi çok uzun yıllara dayanıyor. Ancak son dönemde Arjantin, 2018'de aldığı 57 milyar dolarlık rekor kredi ile dikkat çekti. Bu borç, IMF tarihindeki en büyük kredi paketlerinden biri oldu. Fakat Arjantin ekonomisi ne yazık ki bu yardımla tam anlamıyla toparlanamadı. 2023 yılında enflasyon %100’ü geçti ve ülke hiper enflasyonla mücadele ediyor. Peso’nun değer kaybı hızlandı ve halk ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. IMF, bu krizden çıkmak için hükümete daha fazla reform çağrısında bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Arjantin, IMF’nin kapısını tekrar çalabilir.