IMF’in Yakın Dönemde Borç Verdiği 13 Ülke
Dünya ekonomisi son yıllarda hiç olmadığı kadar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Pandeminin yarattığı ekonomik darbe, iklim krizinin etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar… Tüm bu gelişmeler, birçok ülkeyi ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. Özellikle döviz rezervleri tükenen, enflasyonla boğuşan ya da altyapı sorunlarıyla mücadele eden ülkeler, son çare olarak Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kaldı. IMF, bu ülkelerin ekonomik çöküşünü önlemek ve piyasaları dengelemek amacıyla ciddi miktarda borçlar sağladı. Ancak IMF ile anlaşmak, genellikle zorlayıcı ekonomik reformlar ve kemer sıkma politikaları anlamına geliyor. Peki, IMF hangi ülkelere borç verdi? Hangi ülkeler borçlanarak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışıyor? İşte IMF'in yakın dönemde borç verdiği 13 ülke!
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