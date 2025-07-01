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İlker Kızmaz Kimdir Kaç Yaşında, Nereli? İlker Kızmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

İlker Kızmaz Kimdir Kaç Yaşında, Nereli? İlker Kızmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 13:22

Yakışıklı oyuncu İlker Kızmaz, hem ekranların hem de magazin dünyasının gözde isimlerinden biri. Rol aldığı dizilerdeki güçlü performansıyla olduğu kadar sakin ve huzurlu aile yaşantısıyla da gündeme geliyor. Sevenleri, yetenekli oyuncunun özel hayatını, geçmiş projelerini ve gelecek planlarını sık sık araştırıyor. Peki İlker Kızmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 

Başarılı oyuncunun bilinmeyen yönlerine gelin birlikte bakalım!

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İlker Kızmaz Kimdir?

İlker Kızmaz Kimdir?

Oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İlker Kızmaz, Türk televizyon ve sinemasının üretken yüzlerinden biri. İzmir’de dünyaya gelen Kızmaz, ilk gençlik yıllarında bile sahne tozunu yutmaya başlamış. Tiyatroyla başlayan oyunculuk yolculuğu, kısa sürede televizyon projeleriyle devam etti. Mesleğine duyduğu saygı ve karakter seçimlerindeki titizlik, onu meslektaşları arasında farklı bir yere koyuyor.

İlker Kızmaz Kaç Yaşında?

Oyuncunun yaşını merak edenler için hemen söyleyelim; İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 doğumlu. Yani bu yıl 49 yaşında.

İlker Kızmaz Nereli?

İlker Kızmaz, Ege’nin güzel şehri İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiş.

İlker Kızmaz Kariyer Başlangıcı

İlker Kızmaz Kariyer Başlangıcı

Kızmaz’ın sahneye ilk adımı tiyatro perdelerinde açıldı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan ünlü isim, Bahçeşehir Üniversitesi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle kendini geliştirdi. Ekranlardaki ilk büyük çıkışını Hatırla Sevgili dizisinde ‘Ali’ karakteriyle yaptı. Ardından Çanakkale 1915 filminde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat vererek kariyerinin unutulmaz işlerinden birine imza attı. Bugüne kadar pek çok yapımda döneme damga vuran karakterlere can verdi.

İlker Kızmaz Özel Hayatı

İlker Kızmaz Özel Hayatı

Başarılı oyuncu, 2009 yılında oyuncu Aslı Türkel ile evlendi. Bu mutlu evlilikten bir de kızları oldu. Kızmaz ailesi, basın ve sosyal medyada samimi aile pozlarıyla sık sık gündeme geliyor ama ikili, özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. İlker Kızmaz için aile her şeyden önce geliyor.

İlker Kızmaz Yer Aldığı Diziler

İlker Kızmaz Yer Aldığı Diziler

İlker Kızmaz Yer Aldığı Filmler

İlker Kızmaz Ödülleri ve Adaylıkları

İlker Kızmaz Ödülleri ve Adaylıkları

  • En İyi Film (3. Yeşilçam Ödülleri-2010), 

  • Halk Jürisi Ödülü (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010), 

  • En İyi Sanat Yönetmeni (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010), 

  • En İyi Yönetmen (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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