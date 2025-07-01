İlker Kızmaz Kimdir Kaç Yaşında, Nereli? İlker Kızmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Yakışıklı oyuncu İlker Kızmaz, hem ekranların hem de magazin dünyasının gözde isimlerinden biri. Rol aldığı dizilerdeki güçlü performansıyla olduğu kadar sakin ve huzurlu aile yaşantısıyla da gündeme geliyor. Sevenleri, yetenekli oyuncunun özel hayatını, geçmiş projelerini ve gelecek planlarını sık sık araştırıyor. Peki İlker Kızmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Başarılı oyuncunun bilinmeyen yönlerine gelin birlikte bakalım!
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İlker Kızmaz Kimdir?
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İlker Kızmaz Kariyer Başlangıcı
İlker Kızmaz Özel Hayatı
İlker Kızmaz Yer Aldığı Diziler
İlker Kızmaz Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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