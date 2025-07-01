İlker Kızmaz Kimdir Kaç Yaşında, Nereli? İlker Kızmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İlker Kızmaz, Türk televizyon ve sinemasının üretken yüzlerinden biri. İzmir’de dünyaya gelen Kızmaz, ilk gençlik yıllarında bile sahne tozunu yutmaya başlamış. Tiyatroyla başlayan oyunculuk yolculuğu, kısa sürede televizyon projeleriyle devam etti. Mesleğine duyduğu saygı ve karakter seçimlerindeki titizlik, onu meslektaşları arasında farklı bir yere koyuyor.

İlker Kızmaz Kaç Yaşında?

Oyuncunun yaşını merak edenler için hemen söyleyelim; İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 doğumlu. Yani bu yıl 49 yaşında.

İlker Kızmaz Nereli?

İlker Kızmaz, Ege’nin güzel şehri İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiş.