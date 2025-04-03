İlk Travel Blogger O Olabilir: Marco Polo’nun Efsanevi Rotaları ve Notları
Bugün Instagram story’lerine “wanderlust”, “explorer vibes”, “Kâşif ruhlu ruh eşimle Çin’deyiz” gibi şeyler yazıyoruz ya…
İşte o ruhun atası, orijinal versiyonu, Marco Polo olabilir.
13. yüzyılda, henüz pasaport icat edilmemişken, dünya haritası hâlâ “burada ejderhalar var” yazılarıyla doluyken…
Venedik’te başlayan bir macera
1254 yılında Venedik’te doğan Marco Polo, bir tüccar ailesinin çocuğuydu. Babası ve amcası, o daha doğmadan önce ticaret için Asya’ya gitmişti. Yıllar sonra döndüklerinde Marco 17 yaşındaydı ve “ben de geliyorum!” dedi.
Hedef: Çin.
Amaç: Kubilay Han’ın sarayına ulaşmak.
Yolculuk süresi: Sadece gidiş… 3.5 yıl!
Toplam süre: 24 yıl.
Venedik’ten Çin’e: Hangi ülkeleri gezdi?
Yolculukta yaşanan ilginç olaylar da şunlardı:
Taklamakan ve Gobi Çölleri’nde susuzlukla mücadele etti.
• Pamir Dağları’nda donmaktan zor kurtuldular.
• Deniz dönüşünde, taşıdıkları Moğol prensesiyle birlikte Hint Okyanusu’nda korsanlarla karşılaştılar.
Kitap gibi adam: Gerçekten kitap gibi
Eğer Marco Polo bugün yaşasaydı…
TikTok’ta “13. yüzyılda Çin sokak lezzetleri” videosu atıyor olurdu.
YouTube’da “24 Yıl Asya’da Yaşadım, Neler Değişti?” içeriği patlardı.
Muhtemelen Airbnb’yle “Yuan Hanedanı Sarayında 1 Gece” deneyimi satıyor olurdu.
İlk travel blogger mıydı, bilmiyoruz. Ama kesin olan şu: Marco Polo, sadece dünyayı değil, dünya algımızı değiştirdi.
Venedik’e giderseniz Marco Polo’nun evini muhakkak ziyaret edin.
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