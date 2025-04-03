İlk Travel Blogger O Olabilir: Marco Polo’nun Efsanevi Rotaları ve Notları

1298’de Venedik-Ceneviz savaşı sırasında esir düştü. Hücre arkadaşı bir yazar olan Rustichello da Pisa’ya maceralarını anlattı ve bu kitap ortaya çıktı:

“Il Milione” ya da bizde bilinen adıyla: Marco Polo’nun Seyahatleri

Kitap, Avrupa’da adeta bomba etkisi yarattı. Çünkü ilk kez bir Batılı, Çin’in ve Asya’nın iç yüzünü bu kadar detaylı anlatıyordu. Hatta pek çok kişi, kitabın “abartı” olduğunu düşündü.

Kitap öyle ses getirdi ki, Kristof Kolomb bile yıllar sonra seyahate çıkarken yanında taşıdı.

Marco Polo, döndükten sonra Venedik’te varlıklı bir tüccar olarak hayatına devam etti. Evlendi, çocukları oldu. Ancak bir daha doğuya gitmedi.

1324 yılında, 69 yaşında Venedik’te hayata gözlerini yumdu. Ölmeden önce, çevresindeki insanlar kitapta anlattıklarının ne kadarının doğru olduğunu sorduğunda, şu ünlü cevabı verdi:

“Ben gördüklerimin ancak yarısını anlattım.”

Bugün bir Instagram influencer’ı böyle bir laf etse linç yer. Ama Marco Polo söyleyince, tarih yazdı.