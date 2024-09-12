İlk Buluşmada Sohbeti İlerletmek İçin Partnerine Sorabileceğin 10 İlginç Soru
İlk Buluşmada Sohbeti İlerletmek İçin Partnerine Sorabileceğin 10 İlginç Soru
İlk buluşma, ilk heyecan! 😍 Bu heyecanın getirdiği hafif tatlı bir gerginlik, partnerinle yapacağın sohbetin tıkanmasına neden olabilir. Onedio ekibi bu tıkanıklıkları gidermek için sana birkaç tavsiyede bulunacak!
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1. "Son bir senede yaşadığın en keyifli an neydi?"
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2. "Çocukluğundan beri sana ilham olan biri var mı?"
3. "Konfor alanın tam olarak nedir?"
4. "Kaç yaşındayken 'İşte şimdi bundan ders çıkardım.' dediğin bir olay yaşadın?"
5. "Şu an tam olarak nerede olmak isterdin?"
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