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İlk Buluşmada Sohbeti İlerletmek İçin Partnerine Sorabileceğin 10 İlginç Soru

etiket İlk Buluşmada Sohbeti İlerletmek İçin Partnerine Sorabileceğin 10 İlginç Soru

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:01

İlk buluşma, ilk heyecan! 😍 Bu heyecanın getirdiği hafif tatlı bir gerginlik, partnerinle yapacağın sohbetin tıkanmasına neden olabilir. Onedio ekibi bu tıkanıklıkları gidermek için sana birkaç tavsiyede bulunacak!

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1. "Son bir senede yaşadığın en keyifli an neydi?"

Partnerine keyifli bir anını sorduğunda olumlu duygular besleyecek ve mutlu olduğu anı hatırlayarak daha da mutlu olacaktır. Unutma, negatif sorular sormak yok!

2. "Çocukluğundan beri sana ilham olan biri var mı?"

Herkes çocukluğunu özler ve herkesin içindeki çocuk her zaman mutludur. Partnerine çocukluğu ile ilgili soracağın bu spesifik soru, onu keyiflendirir ve sana büyük bir sevinçle cevap verir.

3. "Konfor alanın tam olarak nedir?"

Partnerinin huzurlu ve kendisi gibi hissettiği alanı sormak, zevkleri hakkında sana ipucu verebilir. Genellikle insanlar kendi konfor alanlarını yaratır ve 'Burası benim konfor alanım.' diyerek bunu belli ederler. Bu sefer onun söylemesine fırsat vermeden kendin sorabilirsin. Eminiz şaşıracak ve aynı soruyu sana da soracaktır.

4. "Kaç yaşındayken 'İşte şimdi bundan ders çıkardım.' dediğin bir olay yaşadın?"

Düşeriz ve kalkarız, bu hayatın vazgeçilmez bir parçası. Bu soruyu sorarak partnerinin güçlü olduğu bir anı hatırlamasına sebep olacaksın ve böylelikle özgüveni yüksek bir şekilde sana cevap verecektir. Ayrıca senin de benzer bir durum yaşayıp yaşamadığını merak edecektir.

5. "Şu an tam olarak nerede olmak isterdin?"

Bu soru, partnerini düşünmeye itecek bir soru. Sorunun cevabı ise onun hayalleri, hedefleri ve istekleri konusunda sana ipucu verecektir.

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6. "Sence seni hangi özelliğin benzersiz yapıyor?"

Her insan özeldir ve herkesin özel gördüğü huyu veya alışkanlığı vardır. Bu soru sayesinde hem onu daha iyi tanımış olacaksın hem de seni merak edeceği için kafasında soru işareti olacak ve bu soru işaretlerini hemen ortadan kaldırmak isteyecektir.

7. "Bir ilişkide istemediğin şey nedir?"

Herkes ne istediğini söyleyebilir ama ne istemediğini söylemek için biraz düşünmek gerekir. İstemek kolaydır ama istememek ve 'Hayır.' diyebilmek bazısı için zor olabilir.

8. "Senin için 'ev' tam olarak neresi?"

Herkesin 'ev' anlayışı farklı olabilir. Bir his, bir mekan, bir insan... Unutma, ev her zaman dört duvarı olmak zorunda değil.

9. "Senin sevgi dilin tam olarak nedir peki?"

Bazısı dokunarak sevgisini gösterir, biri ona en sevdiği tatlıyı yapar, başka biri ailesiyle tanıştırır, bir diğeri ise ona şarkılar armağan eder. Sevgi dili farklıdır ama ortak bir paydada buluşmak daha önemlidir.

10. "İçten bir 'özür' nasıl olmalı?"

Partnerinin yeri geldiğinde gönlünü alabilmek ve aynı şekilde onun da senin gönlünü alabilmesi için bu soruyu sorabilirsin. Herkes için özür dileme şekli farklı olabilir. Bu soru sayesinde derin konuşmalar yapabilir ve birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz.

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