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İlk Buluşmada Senin Hakkında Ne Düşünüldüğünü Söylüyoruz!

etiket İlk Buluşmada Senin Hakkında Ne Düşünüldüğünü Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 23:01

Bugüne kadarki tüm ilk buluşmalarından sonra 'Acaba hakkımda ne düşünüyor?' diye merak ettiğini biliyoruz. Hala merak içindeysen testi çöz ve cevabı öğren! 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini söyle bakalım. 👇

2. İlk buluşmaya giderken nasıl bir kıyafet seçersin?

3. Peki, ilk buluşmada asla konuşmayacağın konu hangisi?

4. Şimdi de ilk buluşma için tercih edeceğin bir ortam seç bakalım. 👇

5. Buluşma sırasında telefonuna ne sıklıkla bakarsın?

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6. Söyle bakalım, ilk buluşmada karşındaki kişinin hangi özelliği seni kendine çeker?

7. Peki sen karşındakini nasıl etkilersin?

8. Son olarak; karşındaki kişi sana hoşlandığını belli etti, sen ne yaparsın?

İlk buluşmada iyi bir izlenim bırakıyorsun!

Seninle buluşan kişi, doğal ve rahat tavırların sayesinde kendini çok iyi hissediyor. Senin sohbetinin derinliği hem de nazik tavırların, karşı tarafa güven veriyor. Seni dinlerken karşındaki insan, içtenliğini ve samimiyetini fark ediyor ve seninle zaman geçirmekten büyük keyif alıyor! İlk buluşmada böylesine iyi bir izlenim bırakman, devam eden süreçte de ilişkinizin sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlıyor. Her ne yapıyorsan, böyle devam et!

Karşındakinde merak uyandırıyorsun!

İlk buluşmada karşı tarafı şaşırtmayı başarıyorsun! Senin farklı yönlerini keşfetmek isteyen biri, seni oldukça ilginç ve çekici buluyor. Sakin tavırlarının ardında güçlü bir kişilik olduğunu hisseden biri, seni daha yakından tanımak için sabırsızlanıyor diyebiliriz. Gizemli duruşun, ilk buluşmayı karşı taraf için unutulmaz kılıyor.

Eğlenceli karakterin akılda kalıyor!

Sen, ilk buluşmada esprili ve eğlenceli tavırlarınla ortamı yumuşatıyorsun. Karşındaki kişi, seninle geçirdiği her anın keyifli olduğunu düşünüyor. Sen karşındakini sohbet sırasında sık sık güldürüp ortama pozitif enerji yayıyorsun. Bu enerji sayesinde seninle buluşan kişi, buluşmanın nasıl geçtiğini bile anlamadan keyifli vakit geçiriyor. Eğlenceli ve rahat tavırların, ikinci buluşmayı garantilemiş oluyor!

İlk buluşmada biraz mesafeli görünüyorsun, ama bu seni gizemli yapıyor!

Sen ilk buluşmalarda temkinli olmayı tercih eden birisin. Karşındaki kişi seni tanımakta biraz zorlanabilir, çünkü kendini hemen açmıyorsun. Ancak bu mesafeli duruşun seni gizemli kılıyor ve seni tanımak isteyenler için merak uyandırıyor. İnsanlar senin bu sakin ve kontrollü tavırlarına hayran kalıyor. İkinci buluşmada daha fazla açıldığında, insanların seni tanımaktan keyif alacağı kesin!

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