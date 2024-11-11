İlk Buluşmada Senin Hakkında Ne Düşünüldüğünü Söylüyoruz!
İlk Buluşmada Senin Hakkında Ne Düşünüldüğünü Söylüyoruz!
Bugüne kadarki tüm ilk buluşmalarından sonra 'Acaba hakkımda ne düşünüyor?' diye merak ettiğini biliyoruz. Hala merak içindeysen testi çöz ve cevabı öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini söyle bakalım. 👇
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2. İlk buluşmaya giderken nasıl bir kıyafet seçersin?
3. Peki, ilk buluşmada asla konuşmayacağın konu hangisi?
4. Şimdi de ilk buluşma için tercih edeceğin bir ortam seç bakalım. 👇
5. Buluşma sırasında telefonuna ne sıklıkla bakarsın?
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