İlk Buluşmada Kendinle İlgili Asla Söylememen Gereken Şey Ne?

Sen ilk buluşmada ciddi ve derin konular açmayı seviyorsun. Bu, karşındaki kişiyle gerçek bir bağ kurmak için iyi bir fikir olabilir ama başlangıçta her şeyi bu kadar ortaya sermek karşı tarafı biraz zorlayabilir. Kendinle ilgili asla söylememen gereken şey, eski ilişkilerinle hala bağını koparmamış olman. Bu, karşındakini sıkar ve olumsuz bir izlenim bırakır.