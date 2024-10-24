İlk Buluşmada Kendinle İlgili Asla Söylememen Gereken Şey Ne?
İlk Buluşmada Kendinle İlgili Asla Söylememen Gereken Şey Ne?
İlk buluşmada her şeye dikkat ediyor fakat sonradan kendinle ilgili çok fazla şey paylaştığını veya yanlış bir şey söylediğini mi düşünüyorsun? Öyleyse testi çöz ve neyi söylememen gerektiğini öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Söyle bakalım, ilk buluşma için nasıl bir kıyafet tercih edersin?
3. İlk buluşmada en çok neyden bahsetmeyi tercih edersin?
4. Peki nasıl bir ilk buluşma tercih edersin?
5. Peki, ilk buluşmada karşındaki kişiyle aranda nasıl bir enerji olmasını istersin?
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Eski sevgilimi hala unutamadım...