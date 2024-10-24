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İlk Buluşmada Kendinle İlgili Asla Söylememen Gereken Şey Ne?

etiket İlk Buluşmada Kendinle İlgili Asla Söylememen Gereken Şey Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 23:01

İlk buluşmada her şeye dikkat ediyor fakat sonradan kendinle ilgili çok fazla şey paylaştığını veya yanlış bir şey söylediğini mi düşünüyorsun? Öyleyse testi çöz ve neyi söylememen gerektiğini öğren! 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Söyle bakalım, ilk buluşma için nasıl bir kıyafet tercih edersin?

3. İlk buluşmada en çok neyden bahsetmeyi tercih edersin?

4. Peki nasıl bir ilk buluşma tercih edersin?

5. Peki, ilk buluşmada karşındaki kişiyle aranda nasıl bir enerji olmasını istersin?

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6. İlk buluşmada karşındakine sormaktan kaçındığın soru hangisi?

7. İlk buluşmada asla katlanamadığın davranış hangisi?

8. Son olarak, buluşman kötü geçti ve tekrar görüşmek istemiyorsun. Hangisini söylersin?

"Ben kariyerim için yaşıyorum!"

Belli ki senin ilk buluşmalarında ciddiyetin ve kariyer odaklılığın ön planda oluyor. Bu kötü bir şey değil ama karşı tarafı biraz fazla resmi buluşma havasına sokabilir. Kendinle ilgili asla söylememen gereken şey, iş hayatının her şeyin önünde olduğu. Unutma, ilk buluşma rahat ve keyifli geçmeli; biraz daha rahat olabilirsin!

"Benim için hiçbir şey ciddi değil!"

Seninle ilk buluşmaya gelen biri, bolca gülmeye ve eğlenmeye hazır olmalı! Ancak aşırı rahat olduğun bazı durumlarda karşındakini yanlış anlayabilirsin. Her şeyi şakaya vurman ve sürekli esprili yaklaşman karşındakini baştan korkutabilir! O yüzden şakacı ve ciddi olmanın dengesini iyi sağlaman lazım!

"Eski sevgilimi hala unutamadım..."

Sen ilk buluşmada ciddi ve derin konular açmayı seviyorsun. Bu, karşındaki kişiyle gerçek bir bağ kurmak için iyi bir fikir olabilir ama başlangıçta her şeyi bu kadar ortaya sermek karşı tarafı biraz zorlayabilir. Kendinle ilgili asla söylememen gereken şey, eski ilişkilerinle hala bağını koparmamış olman. Bu, karşındakini sıkar ve olumsuz bir izlenim bırakır.

"Bana geçelim mi?"

Senin buluşmalarının pek de iyi geçmemesinin sebebi her konuda aceleci olman ve karşı tarafa yanlış zamanda yanlış sorular sorman. Öncelikle birbirinizi biraz tanımaya zaman vermeli ardından samimiyeti artırmalısın. Buluşmadan kısa bir süre sonra bu soruyu sorman, karşındaki insanın kaçmasına neden olabilir. 🙄

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cansu ersan

Eski sevgilimi hala unutamadım...