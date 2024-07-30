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İlk Buluşma Kabusa Dönmesin: Karşınızdakini Etkilemek ve İlk Buluşmada Başarılı Olabilmek İçin 10 İpucu

etiket İlk Buluşma Kabusa Dönmesin: Karşınızdakini Etkilemek ve İlk Buluşmada Başarılı Olabilmek İçin 10 İpucu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 22:01

İlk buluşmada nasıl davranacağını bilmeyenler, eli ayağına dolananlar ve çok heyecanlananlar buraya! İşte ilk buluşmayı berbat etmemek için bilmeniz gereken tüyoları özenle derledik.

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1. Doğru kıyafeti seçin.

Rahat ve şık bir kıyafet seçin. Abartmadan, tarzınızı yansıtan bir kombin oluşturun. Tabii eğer ilk buluşmanız çok lüks bir yerdeyse ona göre yine şık bir kıyafet bulmanız gerekiyor. Ama abartıya kaçmadan, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir kıyafet sizin nasıl biri olduğunu gösterir.

2. Sohbet edebileceğiniz bir mekan seçin.

İlk buluşmada birbirinizi rahatça tanıyabilmeniz ve kendinizi de rahat hissetmeniz önemli. Ne çok salaş ne de çok kasıntı bir yer seçmekten kaçının. Onun yerine rahat edebileceğiniz, tarzınızı yansıtan ve birbirinizle rahatlıkla konuşabileceğiniz bir mekan seçin.

3. Telefonunuzla ilgilenmeyin.

Unutmayın bu ilk buluşmanız. İlginiz ve odağınız karşınızdaki kişi olmalı. Acil bir durum olmadıkça telefonla ilgilenmekten kaçının, aksi taktirde karşınızdaki kişi de sizi tam tanımadığı için ondan hoşlanmadığınızı veya sıkıldığınızı düşünebilir.

4. Eğlenceli ve hafif konuları tercih edin.

İlk buluşmada güzel bir sohbet çok ama çok önemli. Bu yüzden hafif ve eğlenceli konulardan bahsedin. Ortak ilgi alanlarınızı keşfedin ve sorular sorarak sohbeti canlı tutun. Çok fazla derinlere girmeyin, eski sevgiliden bahsetmeyin.

5. Kendiniz olun.

Yapmacık davranmaktan ve rol yapmaktan kaçının. Gerçek kişiliğinizi gösterin ve karşıdaki kişiye samimi olun. Eğer başka biri gibi davranırsanız inanın karşınızdaki kişi bunu hissedebilir.

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6. Eleştiri yapmaktan kaçının.

Karşınızdaki kişiyi veya fikirlerini eleştirmeyin. Olumsuz yorumlardan kaçının ve hoşgörülü olun. Beğenmediğiniz veya onaylamadığınız şeyler olabilir ama karşınızdaki kişiyi bilmiyorsunuz daha. Zaman tanıyın.

7. Geçmişten bahsetmeyin.

Eski ilişkilerinizden veya travmalarınızdan bahsetmeyin. İlk buluşma geleceğe odaklanmak için bir fırsattır. Eğer geçmişinizden bahsederseniz karşınızdaki kişi hala geçmişte yaşadığınızı düşünecektir.

8. Dürüst olun.

Kendiniz ve duygularınız hakkında dürüst olun. Yalan söylemek veya abartmak ilişkiye sağlam bir temel oluşturmaz. Bu yüzden rahat bir şekilde paylaşım yapın, bir şey gizlemeyin.

9. Göz teması kurun.

İlk buluşmada karşınızdaki kişinin gözlerine bakmak onun da etkilenmesini sağlar. Aynı zamanda o bir şey anlatırken veya siz konuşurken gözlerinin içine bakarsanız ona değer verdiğinizi gösterebilirsiniz.

10. Fazla alkol almaktan kaçının.

Kontrolünüzü kaybetmenize ve ilk buluşmayı mahvetmenize neden olabilir. Hem de birbirinize karşı daha dürüst bir şekilde konuşmanızı engelleyebilir. Belki birkaç kadeh bir şey içebilirsiniz ama fazlasını sonraki buluşmalara erteleyin.

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