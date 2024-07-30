İlk Buluşma Kabusa Dönmesin: Karşınızdakini Etkilemek ve İlk Buluşmada Başarılı Olabilmek İçin 10 İpucu

Rahat ve şık bir kıyafet seçin. Abartmadan, tarzınızı yansıtan bir kombin oluşturun. Tabii eğer ilk buluşmanız çok lüks bir yerdeyse ona göre yine şık bir kıyafet bulmanız gerekiyor. Ama abartıya kaçmadan, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir kıyafet sizin nasıl biri olduğunu gösterir.