İlk Buluşma Kabusa Dönmesin: Karşınızdakini Etkilemek ve İlk Buluşmada Başarılı Olabilmek İçin 10 İpucu
İlk Buluşma Kabusa Dönmesin: Karşınızdakini Etkilemek ve İlk Buluşmada Başarılı Olabilmek İçin 10 İpucu
İlk buluşmada nasıl davranacağını bilmeyenler, eli ayağına dolananlar ve çok heyecanlananlar buraya! İşte ilk buluşmayı berbat etmemek için bilmeniz gereken tüyoları özenle derledik.
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1. Doğru kıyafeti seçin.
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2. Sohbet edebileceğiniz bir mekan seçin.
3. Telefonunuzla ilgilenmeyin.
4. Eğlenceli ve hafif konuları tercih edin.
5. Kendiniz olun.
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