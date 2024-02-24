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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.02.2024 - 12:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Kedime bir şey oldu."

2. "Kedime bir şey oldu."

3. "Kadıncağız uçuyor gibi..."

3. "Kadıncağız uçuyor gibi..."

4. "Ya sen ne şapşal ne tatlı bir bebeksin...😍"

4. "Ya sen ne şapşal ne tatlı bir bebeksin...😍"

5. Dinozor köpke...

5. Dinozor köpke...
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6. Gece uyandığınızda böyle bir şey görseniz ne yapardınız?

6. Gece uyandığınızda böyle bir şey görseniz ne yapardınız?

7. Aklım çıktı gerçekten.🥲

7. Aklım çıktı gerçekten.🥲

8. Araba sürmeyi de öğrenmişler (!)

8. Araba sürmeyi de öğrenmişler (!)

9. Korku filminden fırlamış gibi bi' kare:

9. Korku filminden fırlamış gibi bi' kare:

10. Hangi portaldan geçiyorsunuz?

10. Hangi portaldan geçiyorsunuz?
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11. Gördüğünüz şeyler kuş değil, motorsiklet:

11. Gördüğünüz şeyler kuş değil, motorsiklet:

12. Alev topuna benzeyen bulut:

12. Alev topuna benzeyen bulut:

13. Kedi resmen tür değiştirmiş ve hayatına karga olarak devam edecekmiş gibi.😂

13. Kedi resmen tür değiştirmiş ve hayatına karga olarak devam edecekmiş gibi.😂

14. Kediye benzeyen poşet:

14. Kediye benzeyen poşet:

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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