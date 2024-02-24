İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Kedime bir şey oldu."
3. "Kadıncağız uçuyor gibi..."
4. "Ya sen ne şapşal ne tatlı bir bebeksin...😍"
5. Dinozor köpke...
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6. Gece uyandığınızda böyle bir şey görseniz ne yapardınız?
7. Aklım çıktı gerçekten.🥲
8. Araba sürmeyi de öğrenmişler (!)
9. Korku filminden fırlamış gibi bi' kare:
10. Hangi portaldan geçiyorsunuz?
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11. Gördüğünüz şeyler kuş değil, motorsiklet:
12. Alev topuna benzeyen bulut:
13. Kedi resmen tür değiştirmiş ve hayatına karga olarak devam edecekmiş gibi.😂
14. Kediye benzeyen poşet:
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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