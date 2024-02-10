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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
10.02.2024 - 13:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor?

2. Aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor?

3. Fotoğrafta iki kedi varmış? Diğerini bulanlar yorumlara yazsın lütfen.😂

3. Fotoğrafta iki kedi varmış? Diğerini bulanlar yorumlara yazsın lütfen.😂

4. Aklım çıktı.😱

4. Aklım çıktı.😱

5. Çimlerin üstünde havadaymış gibi değil mi?

5. Çimlerin üstünde havadaymış gibi değil mi?
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6. Sanki birisi tişörtlerinden tutup kaldıracakmış gibi.

6. Sanki birisi tişörtlerinden tutup kaldıracakmış gibi.

7. 😱 😱 😱

7. 😱 😱 😱

8. Zorla götürüldüğüm ortamda böyle hissediyorum.

8. Zorla götürüldüğüm ortamda böyle hissediyorum.

9. Efsaneyi hatırlayalım...

9. Efsaneyi hatırlayalım...

10. Amaç?

10. Amaç?
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11. Bunları nereden bulabilirim bi' arkadaşım soruyor da.

11. Bunları nereden bulabilirim bi' arkadaşım soruyor da.

12. Konser izleyen kedi görmedim demezsiniz artık (!)

12. Konser izleyen kedi görmedim demezsiniz artık (!)

13. Kocaman elleri varmış gibi.😱

13. Kocaman elleri varmış gibi.😱

14. O kadar tatlı ki pamuk gibi olduk yine.

14. O kadar tatlı ki pamuk gibi olduk yine.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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