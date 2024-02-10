İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor?
3. Fotoğrafta iki kedi varmış? Diğerini bulanlar yorumlara yazsın lütfen.😂
4. Aklım çıktı.😱
5. Çimlerin üstünde havadaymış gibi değil mi?
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6. Sanki birisi tişörtlerinden tutup kaldıracakmış gibi.
7. 😱 😱 😱
8. Zorla götürüldüğüm ortamda böyle hissediyorum.
9. Efsaneyi hatırlayalım...
10. Amaç?
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11. Bunları nereden bulabilirim bi' arkadaşım soruyor da.
12. Konser izleyen kedi görmedim demezsiniz artık (!)
13. Kocaman elleri varmış gibi.😱
14. O kadar tatlı ki pamuk gibi olduk yine.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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