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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.01.2024 - 16:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Saç azizliğine uğrayan bir kadın:

2. Saç azizliğine uğrayan bir kadın:

3. Ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim.

3. Ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim.

4. Gerçek mi değil mi anlayamadım.

4. Gerçek mi değil mi anlayamadım.

5. Kedonun sırtı baba saçı olmuş.

5. Kedonun sırtı baba saçı olmuş.
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6. Doğrusunu çözemedim.

6. Doğrusunu çözemedim.

7. 😱 😱 😱

7. 😱 😱 😱

8. Beynim döndü yine.

8. Beynim döndü yine.

9. Ankara metrosunda böyle bir tablo görsem artık ben olamam.

9. Ankara metrosunda böyle bir tablo görsem artık ben olamam.

10. Kafasını gizlemiş bir kedi:

10. Kafasını gizlemiş bir kedi:
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11. Yumuş yumuş sarılmak istedim şu an.

11. Yumuş yumuş sarılmak istedim şu an.

12. Açı hatası diyelim.

12. Açı hatası diyelim.

13. Gölgelerin gücü adına:

13. Gölgelerin gücü adına:

14. Yemek savaşları:

14. Yemek savaşları:

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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