İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Saç azizliğine uğrayan bir kadın:
3. Ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim.
4. Gerçek mi değil mi anlayamadım.
5. Kedonun sırtı baba saçı olmuş.
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6. Doğrusunu çözemedim.
7. 😱 😱 😱
8. Beynim döndü yine.
9. Ankara metrosunda böyle bir tablo görsem artık ben olamam.
10. Kafasını gizlemiş bir kedi:
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11. Yumuş yumuş sarılmak istedim şu an.
12. Açı hatası diyelim.
13. Gölgelerin gücü adına:
14. Yemek savaşları:
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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