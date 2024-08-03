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İlişkiyi Bitirecek Kadar Tahammül Edemediğin Şey Ne?

etiket İlişkiyi Bitirecek Kadar Tahammül Edemediğin Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 22:01

Kendi ilişki sınırlarını ve tahammül edemediğin şeyleri keşfetmek için bu soruları cevapla ve neyin seni ilişkiyi bitirmeye götürebileceğini öğren!

Hazırsan başlıyoruz👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Şimdiye kadar yaşadığın ilişkilerinde sence eksik olan şey neydi?

3. Geçmiş ilişkilerinden çıkardığın bir ders seç!

4. Birlikte bir gelecek hayaliniz var fakat senin karşına çok büyük bir iş fırsatı çıktı. Yurt dışına gitmek istiyorsun ama çok korkuyorsun. Partnerinin nasıl davranması sana daha iyi hissettirir?

5. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?

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6. Sence erkeklerin yaşadığı ilişkilerde kadınlar kadar derin düşünemedikleri doğru mu?

7. Kavga ettiğiniz anda ilişkinize zarar gelmesini istemiyorsan, hangi yöntemi izlersin?

8. Son olarak, ilişki içindeyken kıskanç bir insan olduğunu düşünüyor musun?

Seni olduğun gibi kabul etmemesi!

Seni sen yapan özelliklere aşık olup sonra bunları elinden almaya çalışması, senin kabul edebileceğin bir şey değil. İnsan bunu neden yapar hiç anlamadın zaten. Sağlıklı bir ilişkide tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin fikirlerine müdahale etmediğini biliyorsun. Seni değiştirmeye çalışan kimseye tahammülün yok, çünkü sadece seni olduğun gibi seven birine ihtiyacın var.

Saygısız olması!

Partnerinin sana karşı saygısız, kaba ve duyarsız olması, senin tahammül edebileceğin bir şey değil. Çok da haklısın böyle düşünmekte! Sen, kararlarına ve sana saygı duyan birini istiyorsun çünkü fikirleriniz, değerleriniz ve ihtiyaçlarınız birbirinizden daha önde olmamalı. İkinizin de farklı hayatları var. Eğer partnerin bunun bilincinde değilse ve sana saygı duymuyorsa, ilişkiyi bitirmeye kadar gidersin.

Empati yoksunu olması!

Sen partnerinin düşüncesiz davranmasına tahammül edemezsin. Çünkü sen bir harekette bulunmadan ya da söylemeden önce bunları kafanda birkaç kez süzgeçten geçiriyorsun ve aynısı senin için de yapılsın istiyorsun. Düşünmeden konuşulan sözlerin sonuçlarına katlanmak seni yoruyor. Karşındaki seni anlasın, yargılamasın. Kendini açıklamak için çaba göstermek zorunda kalma, kimse  seni yapmadığın şeyler için suçlamasın. Güvensin sana, anlasın, kursun şu empatiyi. Eğer bunları yapmamakta ısrarcı olursa, sen bu ilişkiyi bitirmeye kadar gidersin çünkü hiç anlaşılmamak seni fazlasıyla yorar.

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Empati yoksunu olması!💯👌 Sen partnerinin düşüncesiz davranmasına tahammül edemezsin. Çünkü sen bir harekette bulunmadan ya da söylemeden önce bunları kafanda... Devamını Gör