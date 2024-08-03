İlişkiyi Bitirecek Kadar Tahammül Edemediğin Şey Ne?

Sen partnerinin düşüncesiz davranmasına tahammül edemezsin. Çünkü sen bir harekette bulunmadan ya da söylemeden önce bunları kafanda birkaç kez süzgeçten geçiriyorsun ve aynısı senin için de yapılsın istiyorsun. Düşünmeden konuşulan sözlerin sonuçlarına katlanmak seni yoruyor. Karşındaki seni anlasın, yargılamasın. Kendini açıklamak için çaba göstermek zorunda kalma, kimse seni yapmadığın şeyler için suçlamasın. Güvensin sana, anlasın, kursun şu empatiyi. Eğer bunları yapmamakta ısrarcı olursa, sen bu ilişkiyi bitirmeye kadar gidersin çünkü hiç anlaşılmamak seni fazlasıyla yorar.