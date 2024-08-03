İlişkiyi Bitirecek Kadar Tahammül Edemediğin Şey Ne?
İlişkiyi Bitirecek Kadar Tahammül Edemediğin Şey Ne?
Kendi ilişki sınırlarını ve tahammül edemediğin şeyleri keşfetmek için bu soruları cevapla ve neyin seni ilişkiyi bitirmeye götürebileceğini öğren!
Hazırsan başlıyoruz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
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2. Şimdiye kadar yaşadığın ilişkilerinde sence eksik olan şey neydi?
3. Geçmiş ilişkilerinden çıkardığın bir ders seç!
4. Birlikte bir gelecek hayaliniz var fakat senin karşına çok büyük bir iş fırsatı çıktı. Yurt dışına gitmek istiyorsun ama çok korkuyorsun. Partnerinin nasıl davranması sana daha iyi hissettirir?
5. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
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Empati yoksunu olması!💯👌 Sen partnerinin düşüncesiz davranmasına tahammül edemezsin. Çünkü sen bir harekette bulunmadan ya da söylemeden önce bunları kafanda... Devamını Gör