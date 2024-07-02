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İlişkisi Daha Yeni Olanlara Özel: İlk Buluşmada Sorabileceğiniz Sorular

etiket İlişkisi Daha Yeni Olanlara Özel: İlk Buluşmada Sorabileceğiniz Sorular

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 23:01

İlk buluşma biraz gergin geçiyor. Bu yüzden aklınızda bazı hazır sorular olursa daha rahat edebilirsiniz. Gelin ilk buluşmada karşınızdakine sorabileceğiniz sorulara birlikte bakalım....

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1. "Şu an olduğun yer dışında başka yerde yaşasaydın, bu neresi olurdu?"

Karşındakini tanımak için bu soru ideal sorulardan. Tanıştığınız bu kişinin sevdiği yerleri neden sevdiğini de açıklamasını sağlayacaktır. Bu soruyu sormak sohbeti ilerletmeye de yardımcı oluyor.

2. "Bu aralar hangi dizileri izliyorsun?"

İyi bir muhabbet başlatmanın yolu ortak konular bulmak. Buluştuğunuz kişinin ne dizi izlediğini öğrenmek sohbeti ilerletmek için ideal. İzlediğiniz diziler de ortaksa o sohbete doyum olmaz. 😎

3. "Seyahat etme şansın olsa nereleri tercih ederdin?"

İlk buluşmada sorulabilecek sorulardan biri de karşınızdakinin nereleri gezmeyi istediği. Bu sohbet sayesinde ortak gezilecek yerler bulursanız ne ala. Sohbeti eğlenceli hale getirecek bu soruyu mutlaka sorun deriz! ✈️

4. "Mutlaka okunması gerektiğini düşündüğün bir kitap hangisi?"

Ortak alanlar bulmak için bu kitap sorusunu da sorabilirsiniz. Karşınızdakinin düşüncelerini öğrenmenize imkan tanıyan bu soru ilk buluşmada mutlaka sormanız gerekenlerden. Bu sorunun açtığı konularla belki saatlerce muhabbet edebilirsiniz. 💜

5. "Hayatının geri kalanında sadece bir şarkı dinleyebilecek olsan bu hangi şarkı olurdu?"

Buluştuğun kişinin şarkı zevkini öğrenmeni sağlayacak bu soru aynı zamanda eğlenceli bir konu da açacaktır. Müzik zevkleriniz benzerse bu konu uzar gider. 🎶

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6. "Küçükken ne olmak isterdin?"

Bu soru ortamı yumuşatmak için kullanabileceğin sorulardan. Sohbete daha yavaş girmek istersen bu soru, güzel bir başlangıç olabilir. Birbirinizi hakkında detaylı bilgiler öğrenmek için ona hayali mesleğini sorabilirsin.

7. "İleride bir gün bir ailen olmasını istiyor musun?"

Bu soru biraz sormak için erken görünebilir. Ama ciddi düşünerek bir ilişkiye başlamak istiyorsanız bu soru önemli. Buluşmanın ilerleyen saatlerinde sohbetin derinleştiği anda bu soruyu sormanız mümkün. 💍

8. "Hayatında değer verdiğin kişiler kimler?"

Buluştuğunuz kişiyle sohbeti derinleştirmek istiyorsanız onun hayatındaki kişileri öğrenmeniz iyi olabilir. Ailesi, en yakın arkadaşları gibi hayatında değer verdiği kişileri öğrenerek karşınızdaki hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

9. "En sevdiğin yemek nedir?"

Buluştuğun kişinin sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenmek için ona çeşitli konularda sorular sorabilirsin. Bu sorulardan biri de en sevdiği yemek. Buluştuğun kişinin sevdiği yemekleri öğrenmek bir ilişkiniz olursa bilmeniz gereken bir detay. 🥘

10. "Üzgün veya stresli hissettiğinde ne yaparsın?"

Bu soru biraz derin bir soru olabilir. Ama buluştuğunuz kişiyle bir ilişki istiyorsanız bunu öğrenmeniz gerek. Onun üzgün ve stresli hissettiğinde verdiği tepkiler ileriki buluşmalarınız için önemli olabilir.

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