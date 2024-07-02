İlişkisi Daha Yeni Olanlara Özel: İlk Buluşmada Sorabileceğiniz Sorular

Buluştuğun kişinin sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenmek için ona çeşitli konularda sorular sorabilirsin. Bu sorulardan biri de en sevdiği yemek. Buluştuğun kişinin sevdiği yemekleri öğrenmek bir ilişkiniz olursa bilmeniz gereken bir detay. 🥘