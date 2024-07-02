İlişkisi Daha Yeni Olanlara Özel: İlk Buluşmada Sorabileceğiniz Sorular
İlişkisi Daha Yeni Olanlara Özel: İlk Buluşmada Sorabileceğiniz Sorular
İlk buluşma biraz gergin geçiyor. Bu yüzden aklınızda bazı hazır sorular olursa daha rahat edebilirsiniz. Gelin ilk buluşmada karşınızdakine sorabileceğiniz sorulara birlikte bakalım....
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1. "Şu an olduğun yer dışında başka yerde yaşasaydın, bu neresi olurdu?"
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2. "Bu aralar hangi dizileri izliyorsun?"
3. "Seyahat etme şansın olsa nereleri tercih ederdin?"
4. "Mutlaka okunması gerektiğini düşündüğün bir kitap hangisi?"
5. "Hayatının geri kalanında sadece bir şarkı dinleyebilecek olsan bu hangi şarkı olurdu?"
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