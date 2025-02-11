İlişkinizin Sağlıklı Olduğunu Kanıtlayan 13 Küçük Detay
İlişkinizin Sağlıklı Olduğunu Kanıtlayan 13 Küçük Detay
İlişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek düşünüldüğü kadar kolay bir iş olmasa da ilişkilerde fark etmediğimiz küçük ama anlamlı detaylar, o sağlam bağı oluşturmada ve korumada büyük fark yaratıyor. Peki sizin ilişkinizde bu detaylar var mı? Hazırsanız başlayalım!
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1. Birlikte planlar yapıyorsanız.
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2. Partneriniz size bir şey anlattığında telefonu bir kenara bırakıp gözlerinin içine bakarak onu dinliyorsanız.
3. Kavgalarınızı yapıcı şekilde çözüme ulaştırıyorsanız.
4. Küçük şeyler büyük farklar yaratır, sürprizler de aynı şekilde!
5. Dışarıdan gelen etkilerle yıkılmıyorsanız.
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6. Kendi alanlarınıza saygı gösteriyorsanız çünkü sağlıklı bir ilişki, birbirine yapışık olmak anlamına gelmez.
7. Her ikiniz de ilişkiyi beslemeye çalışıyorsanız.
8. Birbirinizle gülebiliyorsanız gerçekten de doğru yerdesiniz.
9. Küçük jestlerle sevginizi gösteriyorsanız.
10. Eleştirmeden önce empati kuruyorsanız.
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11. Her ikinizin de "Hayır" diyebildiği alanlar varsa.
12. Sadece romantik iki aşık değil, gerçek dostlarsanız.
13. Birlikte susmak bile keyif veriyorsa çünkü zaman geçirmek demek, sürekli konuşmak zorunda olmayı gerektirmez.
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