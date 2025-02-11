İlişkinizin Sağlıklı Olduğunu Kanıtlayan 13 Küçük Detay

Sağlıklı bir ilişki, iki tarafın da kendi sınırlarına ve isteklerine saygı duymasını gerektirir. Bir şey yapmak istemediğinizde ya da bir konuda fikrinizi belirtmek istediğinizde partneriniz bunu anlayışla karşılıyorsa bu, ilişkinin sağlam bir temelde olduğunu gösterir.