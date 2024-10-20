İlişkinizi Güçlendirecek Davranışları Söylüyoruz!
İlişkinizi Güçlendirecek Davranışları Söylüyoruz!
Her insan farklıdır, haliyle kurulan ilişkiler de birbirinden farklı olur. Bu yüzden ilişkiyi güçlendirecek tek bir davranış yoktur. Bu test ile ilişkinize bakabilir ve ilişkinizi güçlendirecek olan davranışı bulabileceksiniz. Gelin beraber çözelim!
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1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz! Partnerinizle en çok hangi konularda anlaşmazlık yaşıyorsunuz?
3. Peki, ilişkinizde daha iyi olması gereken şey nedir?
4. İlişkide en çok hissetmek istediğiniz duygu nedir?
5. Mükemmel bir ilişkiyi üç kelime ile anlatır mısın?
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6. Partnerinizin sizde en çok takdir ettiği özellik nedir?
7. Yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteyi söyler misiniz?
8. Sence ilişkideki güvenin temeli nedir?
9. Partnerinize seni seviyorum demeden nasıl sevdiğinizi belli edersiniz?
10. Araya zaman girdiğinde özlem gidermek için ne yaparsınız?
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