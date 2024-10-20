İlişkinizi Güçlendirecek Davranışları Söylüyoruz!

Sen de partnerinle güçlü insanlarsınız. Birlikte birbirinize destek oluyorsunuz ve ilişki sayesinde daha da fazla güçleniyorsunuz. Destek çok önemli bir konumda! Fakat asıl önemli olan özgür olmaya devam edebiliyor olmanız. Bireysel olarak hareket etmeyi seven insanlarsınız. Bu yüzden kendinizle vakit geçirmeniz ve kendi tercihlerinizi gerçekleştirmeniz çok mühim! Bu yüzden ilişkinizi sağlamlaştıracak duygu saygı, davranış ise müdahaleden uzak olanlar! Birbirinize olan sevginiz çok. Sevginin bireyselliği zedelemediğini çok iyi anlamışsınız!