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İlişkinizi Güçlendirecek Davranışları Söylüyoruz!

etiket İlişkinizi Güçlendirecek Davranışları Söylüyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 23:01

Her insan farklıdır, haliyle kurulan ilişkiler de birbirinden farklı olur. Bu yüzden ilişkiyi güçlendirecek tek bir davranış yoktur. Bu test ile ilişkinize bakabilir ve ilişkinizi güçlendirecek olan davranışı bulabileceksiniz. Gelin beraber çözelim!

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1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz! Partnerinizle en çok hangi konularda anlaşmazlık yaşıyorsunuz?

3. Peki, ilişkinizde daha iyi olması gereken şey nedir?

4. İlişkide en çok hissetmek istediğiniz duygu nedir?

5. Mükemmel bir ilişkiyi üç kelime ile anlatır mısın?

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6. Partnerinizin sizde en çok takdir ettiği özellik nedir?

7. Yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteyi söyler misiniz?

8. Sence ilişkideki güvenin temeli nedir?

9. Partnerinize seni seviyorum demeden nasıl sevdiğinizi belli edersiniz?

10. Araya zaman girdiğinde özlem gidermek için ne yaparsınız?

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11. Partneriniz hayatınızın neresinde yer alıyor?

Samimi davranışlar ilişkinizi güçlendirir!

Sevecen bir ilişkiniz var. Yan yana olmayı olmayı seviyorsunuz, araya mesafe girince hemen özlem duygusuna kapılıyorsunuz. Partnerinle konuşmayı ve onu dinlemeyi seviyorsun. Hatta gözleriniz bile birbirleri ile konuşuyor! Böyle bir ilişkinin daha sağlam hale gelebilmesi için samimi davranışlarda bulunabilirsiniz. Temasınızın sıcaklığını, sohbetinizin canlılığı ve duygularınızın aktarımı samimi bir şekilde gerçekleşir ise ilişkiniz mükemmel bir seviyeye ulaşır!

Sürprizlerle dolu davranışlar ilişkinizi güçlendirir!

İlişkinizi ilişki yapan dinamik bir halde olması. İlişkiniz bir tür masal gibi! Maceraların bitmediği ve heyecanın sönmediği bir ilişki istiyorsunuz. Çünkü bu tarz bir ilişki birbirinizi daha iyi tanımanızı ve birbirinize güvenmenizi sağlar. Kalbinizin sürekli çarpmasını istediğiniz için sürprizlerle dolu davranışlara başvurabilirsiniz. Hiç beklenmedik anda yapılan jestler, plan olmadan çıkılan yollar... İlişkinizi canlı tutacaktır!

Kişisel alana müdahale etmeyen davranışlar ile ilişkiniz güçlenecek!

Sen de partnerinle güçlü insanlarsınız. Birlikte birbirinize destek oluyorsunuz ve ilişki sayesinde daha da fazla güçleniyorsunuz. Destek çok önemli bir konumda! Fakat asıl önemli olan özgür olmaya devam edebiliyor olmanız. Bireysel olarak hareket etmeyi seven insanlarsınız. Bu yüzden kendinizle vakit geçirmeniz ve kendi tercihlerinizi gerçekleştirmeniz çok mühim! Bu yüzden ilişkinizi sağlamlaştıracak duygu saygı, davranış ise müdahaleden uzak olanlar! Birbirinize olan sevginiz çok. Sevginin bireyselliği zedelemediğini çok iyi anlamışsınız!

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